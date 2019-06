Spectaculaire foto's: wolf grijpt reekalf op de Veluwe

Benny Pieters en Renée Storm van Leeuwen moesten zich dinsdagochtend even in de armen knijpen. In alle vroegte kregen zij een wolf in actie voor de lens. Het roofdier greep voor hun ogen een reekalf en ging ermee vandoor.

door Freke Remmers

Om 05.15 lagen de twee fotografen er klaar voor. Ze wilden herten en zwijnen op camera vastleggen maar kregen om even voor 07.00 uur een heel ander tafereel voor hun lens. Uit het niets dook een wolf op, zo druk met de jacht dat hij de twee mensen in zijn buurt niet eens opmerkte. Hij greep een reekalf en legde het ergens om verder te jagen.

'Toen zag hij ons. Hij keek ons recht aan. Toen ging hij maar weg', vertelt Benny Pieters, actief lid van de Faunabescherming. 'Heel bijzonder. We waren niet voorbereid om zoiets als dit te zien. Je weet niet in eerste instantie niet wat je ziet, maar begint daarna toch maar foto's te maken.'

Beluister hier de reactie van Benny: (tekst gaat verder na de reportage)

Scherpe tanden

De foto's, gemaakt van zo'n 200 meter afstand, zijn dan ook niet allemaal even scherp, maar de scherpe tanden zijn er goed op te zien. Het reekalf probeert nog te ontkomen, maar een paar foto's later blijkt dat dat niet is gelukt. 'Zoiets maak je maar één keer in je leven mee. Dat zijn grote emoties, want dit verwacht je niet. Het is zo uniek: dat is bijna niet te behappen.'

Bij Wolven in Nederland spreken ze hun bewondering uit voor de foto. 'Ik kan de fotograaf wel feliciteren', reageert Maurice la Haye. 'Een geweldige natuurervaring', aldus Glenn Lelieveld. Het is de derde keer dat Wolven in Nederland foto's van een wolf in actie toegestuurd krijgen. 'Het is niet compleet nieuw: dit is ook gewoon wat ze horen te doen', analyseert Lelieveld.

Enige mannetje

Volgens hem gaat het om het enige mannetje dat er leeft op de Veluwe. 'Er zit één foto bij, als hij achter het reetje aanrent, waar je precies tussen de poten kan kijken. Dan zie je wel wat hangen.'

Onlangs werd bekend dat dit mannetje een paar vormt met een vrouwtje. Of zij al welpen hebben, valt niet af te leiden uit deze foto's.