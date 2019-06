Bed and breakfast Lochem moet uitbreiding weer afbreken

Bed and breakfast Love Bubbles aan de Klein Dochterense Schooldijk in Lochem had niet mogen uitbreiden en daarom moet de al gebouwde uitbreiding, de Lotus Bubble en de saunaton, voor 1 augustus weg zijn. Dat heeft het college van burgemeester en wethouder besloten. Volgens het college is er geen concreet zicht op legalisatie en daarom moet er gehandhaafd worden.

Het college had de commissie Bezwaarschriften om een advies gevraagd. Die oordeelde dat de ondernemer gebouwd heeft zonder omgevingsvergunning en dat dat in strijd is met het bestemmingsplan. Daarnaast heeft de ondernemer het risico genomen dat er gehandhaafd zou worden. Het college neemt het advies nu dus over.

Buurtbewoners protesteren al langer tegen de bed and breakfast omdat ze overlast ervaren. Omwonenden hebben het meeste last van de rook die ontstaat door de vuurkorven die op het terrein staan en de op hout gestookte saunaton. Als de ondernemer de uitbreiding niet verwijderd dan krijgt hij een dwangsom van 50.000 euro.

Ondernemer staat niet klaar met slopershamer

De Lotus bubble is een gebouw met daarin een bubbelbad, lounge hoek bij een open haard, een bed en buiten een privé terras met jacuzzi en houtgestookte sauna. 'Dit is eindelijk goed nieuws', zegt buurtbewoner Wilfred Ossewaldt.

'Dit is het begin van de stap naar rechtvaardigheid. Er is al drie jaar een beleid van gedogen en daar lijkt nu eindelijk een einde aan te komen. Wij zijn al meerdere keren naar de rechter geweest en die heeft elke keer gezegd dat er moest worden gehandhaafd. En nu gaat dat eindelijk gebeuren'.

'Het is wederom een rimpeling in hetzelfde bad met water', zegt initiatiefnemer Jalbert Kuijper. Kuijper is al een een paar jaar bezig met de ontwikkeling van zijn bed and breakfast en stuit iedere keer op bezwaren uit de buurt. 'We staan zeker niet klaar met de slopershamer en we hopen dat het goed komt'.

Aanpassen bouwvlak bestemmingsplan

Volgens Kuijper zou er volgende maand meer duidelijkheid moeten komen. 'Een deel van de Lotus Bubble staat niet in het bouwvlak. Dat mag dus niet. Het college wil dit nu wel aanpassen, maar de gemeenteraad moet hierover in juli opnieuw een besluit nemen. We zijn nu aan het kijken of we nu naar de rechter moeten stappen om een voorlopige voorziening aan te vragen, maar dat weet ik nu nog niet', zegt Kuijper.

Overigens ligt de zaak ook nog bij de Raad van State. Maar dat gaat over de gehele uitbreiding van de bed and breakfast.

