NK Wielrennen moet visitekaartje zijn voor Veluwe: 'Mooiste aaneengesloten gebied van Europa'

Van 26 tot en met 30 juni vormt de Veluwe het decor van het NK dat vorig jaar nog in Zuid-Limburg werd verreden. Nu is vrij bewust gekozen voor een 'minder zwaar' parcours, zo vertelde de wielerbond KNWU vanmiddag tijdens de presentatie in Bennekom.

Veel bochten

'Het is ieder jaar weer een complexe puzzel', vertelt directeur Thorwald Veneberg van de KNWU aan sponsors, renners en media. 'De gemeente wil natuurlijk de mooie plekken laten zien in deze regio die er gelukkig volop zijn. Vorig jaar hadden we wel heel veel bochten. Richting de Tour was er de wens om een NK te rijden met iets minder bochten.'

Annemiek van Vleuten

'Dit is iets veiliger met meer lange rechte stukken', vervolgt Veneberg. 'Maar dan nog kan het heel lastig zijn. Voor de vrouwen geldt de voorbereiding op de Tour niet. Zij zijn er dan ook met een volledig deelnemersveld met alle wereldtoppers. Natuurlijk ook met onze local hero Annemiek van Vleuten uit Wageningen.'

Afzeggingen

Van Vleuten was graag bij de presentatie in haar 'achtertuin' geweest, maar zit alweer geruime tijd in het buitenland. Bij de mannen waren er voor het EK eind deze maand wat meer afzeggingen. De winnaar van vorig jaar Mathieu van der Poel ontbreekt en ook Dylan Groenewegen kiest voor een in zijn ogen optimale voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Volgens de organisatie van het evenement in Gelderland rijdt Tom Dumoulin in verband met het herstel van zijn knie alleen op zondag de wegwedstrijd.

'We hebben nog steeds een heel attractief deelnemersveld', zegt Veneberg. 'Maar veel renners wonen ook in Monaco. Dan is het een flinke belasting om hier te zijn, hoe zeer we het ook stimuleren. Aan de andere kant zullen we die paar klimmers ook niet echt missen. '