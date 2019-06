Extra getuigen opgeroepen in rechtszaak tegen ex-voorzitter MASV

Er moeten drie nieuwe getuigen gehoord worden in de zaak rondom een schietpartij in Arnhem, waarvan de ex-voorzitter van voetbalclub MASV verdacht wordt. Dat heeft de rechtbank dinsdagmiddag besloten. De zaak gaat daarom begin oktober verder.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 41-jarige verdachte uit Arnhem iemand neergeschoten, is er sprake van een poging tot doodslag en verboden wapenbezit. Omdat dat een forse straf kan opleveren wil de advocaat van de verdachte dat er meer getuigen worden gehoord. Die zouden kunnen bevestigen dat het slachtoffer eerder op de avond doodsbedreigingen heeft geuit aan het adres van de verdachte.

Kettingzaag

De schietpartij vond plaats aan de Brunelsingel in Arnhem. Na een ruzie tijdens carnaval in een café tussen dader en slachtoffer kwam het tot een confrontatie bij het huis van de verdachte. De verdachte zag dat het slachtoffer de kofferbak opende. Hij haalde daar een kettingzaag uit, maar de verdachte dacht dat het om een geweer ging. Die haalde daarop een pistool te voorschijn, schoot door de deur en raakte het slachtoffer drie keer. Volgens een deskundige heeft die deur de kogels geremd en heeft dat het slachtoffer gered. Anders had het heel anders kunnen aflopen.

De vraag is nu of er gericht is geschoten. Ja, zegt het OM. Nee, zegt de advocaat van de verdachte: het was uit zelfverdediging. Om meer duidelijkheid te krijgen over de ruzie eerder die avond worden dus eerst drie getuigen gehoord. De zaak gaat begin oktober verder.

Voorzitterschap

De verdachte was voorzitter was van voetbalvereniging MASV. Maar daar is hij voorlopig op non-actief gezet. De verdachte mag de zitting in vrijheid afwachten, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mag er geen contact zijn met bijvoorbeeld het slachtoffer.

