Kledingmagazijn 'Je mag er zijn' zoekt hulp bij uitbreiding in Gelderland

Bij Kledingmagazijn ‘Je mag er zijn’ helpen wij pleegouders,

Als je al wat langer in de pleegzorg meedraait, weet je dat het voor pleegkinderen meestal geen rozengeur en maneschijn is. Maar jij geeft ze vanaf het eerste moment dat ze bij je binnenkomen liefde en aandacht.

Soms zijn deze kinderen zo uit hun vertrouwde omgeving weggeplukt. Dan staan ze bij jou op de stoep met dat wat ze toevallig aan hebben aan kleding. Laat er dan een kledingmagazijn zijn, waar je met of zonder het kind, kleding kunt komen uitzoeken.

Het kan ook zo zijn dat je nog geen kinderen hebt en helemaal vanaf het begin gaat beginnen met een pleegkind. Je huis is nog niet ingericht op de komst van een kind. Ook dan biedt het kledingmagazijn de helpende hand.

Kleding en speelgoed

Als pleegouder kun je in ons magazijn gratis tweedehands kleding uitzoeken. Ook hebben we gratis kinderwagens, gratis autostoeltjes, gratis boxen, gratis speelgoed, gratis fietsjes – en nog veel meer.

Pleegouders zijn van harte welkom om in het kledingmagazijn te komen kijken of er iets bij zit waar je wat aan hebt, of beter gezegd: waar je pleegkind wat aan heeft.

Uitbreiding

Je kunt nu bij ons terecht in Woudenberg, Almkerk, Noord-Scharwoude, ‘s-Gravenzande, of Smilde. Maar we willen heel graag ook in Gelderland een kledingmagazijn openen en dus willen wij hier heel graag een oproep voor doen of er mensen zijn die ons initiatief omarmen en een kledingmagazijn in Gelderland willen openen.

Ook kunnen wij ook nog altijd spullen gebruiken. We verzamelen kinderkleding van maat 50 tot en met 158, maar ook wandelwagens, autostoeltjes voor kinderen vanaf 1 jaar (camping) bedjes, wipstoeltjes, fietsstoeltjes, paraplubuggy's, speelgoed en andere bruikbare kinderartikelen.

Zie hier de oproep van Stichting Kleding Magazijn 'Je mag er zijn':

Heeft u speelgoed of kleding waar u een goede bestemming voor zoekt? Of lijkt het u leuk om een kledingmagazijn namens stichting 'Je mag er zijn' te openen? Reageren kan hieronder!