Hoogste rechter buigt zich over verbreding A1

De Raad van State buigt zich donderdag over de bezwaren tegen verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Acht bezwaarmakers, onder wie omwonenden en Algemeen Belang Wilp-Achterhoek, vrezen onder andere geluidshinder en overlast door fijnstof. Ook zijn ze het er niet mee eens dat de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur wordt verhoogd.

In februari dit jaar is Rijkswaterstaat met de werkzaamheden voor de uitbreiding van de snelweg begonnen. Er komt tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen een rijstrook bij. Toenemend (vracht)verkeer veroorzaakt veel vertraging en files op dit traject. De verbreding moet zorgen voor een betere doorstroming op de A1, een drukke (inter)nationale transportas.

Verzoek om geluidsschermen

Voorzitter Hans de Haan van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek is niet tegen de uitbreiding van de drukke snelweg, maar is wel bang voor de extra overlast die de nieuwe weg met zich meebrengt. 'We zien het belang er zeker van in. Maar het extra optrekken, het lawaai en de luchtvervuiling willen we niet. We vragen onder meer om extra geluidsschermen.', zei hij daarover eerder dit jaar. Ook wil de ABWA dat de maximumsnelheid na het aanleggen van de extra rijstrook in beide richtingen beperkt blijft tot 100 kilometer per uur.

Zie ook: Langverwachte verbreding A1 bij Apeldoorn van start, maar discussie duurt voort