Overlast jongeren dwingt tot sluiting Coehoornpark

Het Coehoornpark ligt bij het Roermondsplein, op de plek waar tot 1990 de Kleine Eusebiuskerk stond. Volgens De Bruijn begon het met een kleine groep jongeren. 'Dat was prima', vond hij. 'Dat hoort bij een stadspark.'

'70 à 80 jongeren'



Langzaam maar zeker veranderde het in een pleisterplaats voor jongeren uit Arnhem-Zuid, stelde de stichting vast. 'Het gaat nu om een groep van 70 à 80 jongeren', vertelt De Bruijn. 'En daar hoort het nodige materiaal bij dat ze achterlaten. Van een kleine groep is dat nog wel op te ruimen.'



De overlast bestaat uit een grote mate van vervuiling van het park met achtergelaten verpakkingsmateriaal, flessen en ander materiaal. Dat door deze groep zeer jonge scholieren ook geblowd en alcohol wordt genuttigd, vindt de stichting ook onwenselijk.

Parkmeubilair verdwenen



Het aanbrengen van verbodsborden en het voortdurend aanspreken door betrokken buurtbewoners en ondernemers heeft niet tot enig blijvend resultaat geleid. 'Ondanks dat is inmiddels al het parkmeubilair en muren van een van de gebouwen volledig onder graffiti verdwenen.'



Wat de stichting zorgen baart is dat ouders met kinderen en andere bewoners zich steeds minder in het park zijn gaan vertonen. 'Daarbij verdwijnt de sociale controle. Nu ook meubilair is vernield is de grens bereikt: we sluiten het park voor onbepaalde tijd', zegt De Bruijn. 'Anders is dit het begin van het einde van het park.'



De stichting betreurt dat ze deze ingrijpende maatregel heeft moeten nemen. 'We moeten met de gemeente om tafel om een oplossing te zoeken.'