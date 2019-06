Kledingmagazijn voor pleegouders 'Je mag er zijn' is op zoek naar uitbreiding in Gelderland

In het kledingmagazijn van deze Stichting kunnen pleegouders gratis tweedehands kleding uitzoeken. Ook hebben ze daar gratis kinderwagens, autostoeltjes, boxen, fietsen en speelgoed voor pleegkinderen. In 2006 heeft Gonny Oosterkamp uit Woudenberg (Utrecht) deze Stichting opgezet.

Door haar eigen ervaring als pleegouder wist zij hoe lastig het is om soms in korte tijd aan spullen te komen: 'Er is genoeg tweede hands speelgoed en kleding, waar niks mis mee is en zeker vaak nog een ronde mee kan. Om de kosten een beetje in de hand te houden kunnen mensen gratis spullen bij ons halen.'

Uitbreiding

Gelderland telt volgens het CBS zo'n 2360 jongeren die opgenomen zijn in een pleeggezin. Landelijk ligt dit aantal op ruim 20.000 duizend jongeren. In heel Nederland zijn er vijf locaties waar mensen terecht kunnen voor kleding en spullen, maar als het aan Gonny ligt blijft het daar niet bij: 'We zitten met onze stichting nu in Utrecht, Brabant, Noord Holland, Zuid Holland, Drenthe maar Gelderland is nog niet vertegenwoordigd. Het zou mooi zijn als er mensen in Gelderland zijn die ons initiatief omarmen en een Kledingmagazijn in Gelderland willen opzetten. Er zijn nu mensen die soms vanuit Apeldoorn naar Woudenberg komen om spullen te halen. Het zou mooi zijn als zij gewoon in hun eigen regio terecht kunnen.'

In de tv-uitzending van Gelderland helpt doet Gonny dan ook een oproep aan de mensen in Gelderland of er iemand is die namens Stichting 'Je mag er zijn' een kledingmagazijn wil op zetten:

Naast dat zij graag met de Stichting willen uitbreiden zijn ze voor het magazijn ook altijd op zoek naar kinderkleding: 'We verzamelen kinderkleding van maat 50 tot en met 176, autostoeltjes voor kinderen vanaf 1 jaar, paraplu buggy's maar ook wandelwagens, campingbedjes, wipstoeltjes, fietsstoeltjes, speelgoed en andere bruikbare kinderartikelen. Voor meer informatie zie ook de website van Gelderland helpt.

