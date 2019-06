Meeste geldzorgen voor huurders in Winterswijk

Winterswijk heeft in Gelderland relatief gezien de meeste huurders in een corporatiewoning die te weinig geld hebben om de maandelijkse lasten op te brengen. Ze hebben een zogenoemd betaalrisico. In Arnhem daalt het aantal huurders met een smalle beurs fors.

Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen. De meest recente cijfers stammen uit 2017. Het percentage huishoudens in een huurwoning en met betalingsproblemen in Winterswijk is 16,1.

Deze huishoudens worden door de onderzoekers aangeduid als mensen met een betaalrisico: zij lopen het risico dat ze op een gegeven moment de maandelijkse huur niet meer kunnen betalen.

Top 5

Renkum staat op de tweede plaats met 14,5 procent, voor Arnhem (14,1). De top 5 van Gelderse gemeenten met percentueel de meeste huurders die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen wordt gecompleteerd door Montferland (14 procent) en Zutphen (13,8).

Een derde van inkomen kwijt aan woonlasten

Huurders in een corporatiewoning zijn over het algemeen bijna een derde van hun netto inkomen aan woonlasten kwijt. Naast de kale maandhuur vallen hier ook de energie- en waterrekening onder, net als de gemeentelijke heffingen.

Brummen heeft relatief de minste huurders in een corporatiewoning die een betaalrisico hebben: 8 procent.

Spectaculaire daling in Arnhem

Kijken we naar absolute aantallen, dan kleuren Nijmegen en Arnhem rood. Nijmegen had in 2017 3.380 huishoudens met een betaalrisico, tegenover Arnhem met 3.140. Apeldoorn stond dat jaar op plek 3 met 2.215 huishoudens.

Arnhem kende sinds 2014 een spectaculaire daling van ruim negenhonderd huishoudens die moeilijk kunnen rondkomen. Nijmegen had er in 2014 3.825; in 2018 was in de Waalstad dat aantal met 445 gezinnen gedaald.

'Wees er vroeg bij'

Apeldoorn had moeite het aantal gezinnen met een betaalrisico naar beneden te krijgen en realiseerde een daling van 155 huurders.

Een woordvoerder van de gemeente Arnhem wijst op het gemeentelijke programma Vroeg Eropaf. 'Door koppelingen van bestanden kunnen we vroegtijdig herkennen of mensen schulden ontwikkelen. Als je er dan vroeg bij bent, kun je dat voorkomen en regelmatige betalingen herstellen', meldt hij.

Percentage huurders met betaalrisico daalt

Vergeleken met 2014 dalen in Gelderland de percentages gezinnen in een huurwoning van een woningcorporatie die het financieel moeilijk hebben.

Landelijk houdt 12 procent na betaling van de woonlasten te weinig budget over voor voedsel, kleding en 'sociale participatiekosten': naar een sportclub kunnen, een keertje bezoek kunnen ontvangen of een (korte) jaarlijkse vakantie.

Het gaat landelijk om 228.000 huishoudens. Dat is vergelijkbaar met het aantal inwoners van Groningen.

