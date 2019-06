De Klok Groep komende jaren nieuwe hoofdsponsor NEC

Klok Groep, een vastgoedontwikkelaar in grootschalige bouwprojecten, is de komende jaren de hoofd- en shirtsponsor van NEC. Ze tekenen voor twee jaar met de intentie voor minimaal nog een derde seizoen.

Zij volgen het Nijmeegse transportbedrijf Klok Logistics op die in oktober vorig jaar hoofdsponsor werden van NEC. Dat gebeurde nadat voorganger Energieflex surseance van betaling had gekregen. De Klok Logistics verbond zich toen voor de rest van het seizoen aan NEC, maar nu neemt vastgoedontwikkelaar Klok Groep het hoofdsponsorschap over.

'Voor ons een hele mooie stap waar we heel trots op zijn. Zeker omdat het voor de lange termijn is', zegt directer Wilco van Schaik namens NEC. 'Zeker in deze tijd waarin de broekriem ook voor een club als NEC strakker moet worden aangetrokken.'

Van Schaik: 'Het is een weer echt Nijmeegs bedrijf dat net als wij ook veel oog heeft voor maatschappelijke projecten in de samenleving. We gaan met NEC naar een nieuwe periode met hopelijk ook een nieuw stadion in het vooruitzicht.'

