Buurtgezinnen: 'Door hulp in te schakelen kun je weer even op adem komen'

Petra uit Dreumel is een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Ze heeft het veel meegemaakt en dat heeft de nodige littekens achter gelaten. Ze zocht hulp: 'Ik redde het niet meer. Ik was lichamelijk en geestelijk op, dat dit op mijn pad kwam heeft mij echt wel verlichting gegeven'. Via Buurtgezinnen kwam zij in contact met Angela ook moeder van twee kinderen. De twee hadden gelijk een klik: 'Angela is inmiddels meer dan alleen oppas voor mijn dochter Lizzy, ik kan ook gewoon mijn verhaal bij haar kwijt'.

Weer even opladen

Iedere dinsdag past Angela op de tien maanden oude Lizzy, zodat Petra tijd heeft om belangrijke afspraken te maken en tijd voor haar zelf heeft, zodat zij zich kan opladen. Als alleenstaande moeder heeft zij 7 dagen in de week 24 uur per dag de zorg voor haar 3 kinderen. Angela: 'Wij hebben twee kinderen maar ik heb nog altijd mijn man waar ik op terug kan vallen'.

Een uitkomst

Buurtgezinnen is voor alleenstaande moeders als Petra een enorme uitkomst, omdat voor haar een kinderdagverblijf financieel gezien niet haalbaar is: 'Ik voelde mij in het begin best wel een beetje bezwaard om iemand die ik helemaal niet ken voor niks op mijn kind te laten passen. Maar al snel zag ik hoe Angela er ook van geniet en is in de loop van de tijd dit gevoel (mij bezwaard voelen) ook afgenomen'.

Angela en Petra samen aan tafel met Lizzy die geniet van haar fruithapje

Geen eigen netwerk

Petra is niet de enige moeder die gebruik maakt van Buurtgezinnen. Selma van Zeeland coördinator Buurtgezinnen gemeente West Maas en Waal: 'We hebben veel alleenstaande moeders die gebruik maken van ons, maar ook veelal asielzoekers, gezinnen die te maken hebben met problemen als werkeloosheid, relatieproblemen en ziekte. Buurtgezinnen is er voor iedereen die geen eigen netwerk heeft of daar gebruik van kunnen maken'. Gezinnen die overbelast zijn worden gekoppeld aan een stabiel gezin uit de buurt. De ouders maken zelf afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Dit kan bestaan uit kinderen naar sport- of zwemles brengen een rustige huiswerkplek bieden of zoals bij Petra een dag in de week.

Volgend jaar viert Buurtgezinnen haar vijfjarig jubileum. Momenteel is zij in meer dan 40 gemeenten actief. In Gelderland is dat in Duiven, Ede, Lingewaard, Scherpenzeel, Wageningen, West Maas en Waal en Westervoort. In 2018 hebben er landelijk 127 koppelingen plaats gevonden waarvan er 42 in Gelderland. De vraag neemt steeds meer toe toch blijven mensen het lastig vinden om hulp in te schakelen. Selma: 'Mensen zeggen snel van dat het niet zo erg is. Waarop wij juist zeggen kom nu, want dan zijn wij er nog op tijd bij'.

In de Gelderland helpt Special 'Zorg voor ouder en kind' meer over Buurtgezinnen. Zondag om 17.20 uur (ieder uur herhaald) bij Omroep Gelderland. Voor meer informatie over Buurtgezinnen kijk op de site van Gelderland helpt.

Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.



