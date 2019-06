Geen tol op Duitse snelweg, oordeelt Europees Hof

De tolheffing die de Duitse regering wil heffen voor niet-Duitse automobilisten druist in tegen het EU-recht. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie dinsdag. Dat is goed nieuws voor mensen die wonen en werken in de grensstreek, zoals de Achterhoek en de regio ten oosten van Nijmegen.

De uitspraak zou een einde betekenen aan de plannen. Plannen die eerder al tot veel protest leidden in onder meer het Gelderse grensgebied. Het idee is dat automobilisten per oktober 2020 tol moeten betalen als zij in Duitsland over de snelwegen willen rijden. Zij moeten dan een vignet aanschaffen.

Nederland, maar bijvoorbeeld ook buurland Oostenrijk kwamen in het geweer tegen de zogenoemde Pkw-maut. Zij wilden het via de rechter tegenhouden, wat vooralsnog dus lijkt te zijn gelukt.

Péage mag wel

En in Frankrijk dan? Daar wordt tol geheven op de welbekende péage-wegen. En dát is niet in strijd met de Europese wet. Dat komt omdat die snelwegen om een reden in private handen zijn geraakt en worden bestierd door bedrijven, die het onderhoud doen.

Zie ook: