Theater Berkelland overleeft het eerste jaar

Theater Berkelland -een theater vóór en dóór inwoners- heeft het eerste jaar overleefd. De stichting is tevreden over het eerste seizoen en is alweer druk bezig met de planning voor het volgende.

Toen Kulturhus 't Spieker in Eibergen een paar jaar geleden failliet ging, was dat ook het eind van het theater. Maar dankzij een groep enthousiaste inwoners maakt het theater vorige zomer een nieuwe start.

Bij nul beginnen

'Een makkelijk jaar was het niet', zegt de kersverse voorzitter René Hoogma. De stichting moest bij nul beginnen. Het enige dat er wel was, was een zaal, een locatie. Maar een programmering, vrijwilligers, dat moest allemaal nog geregeld worden. Toch is het bestuur niet ontevreden: 'We hebben geen verlies gedraaid. '

Hoogma verwacht dat volgend jaar beter gaat. 'We hebben nu de tijd gehad om een programma te maken dat beter aansluit bij de wensen van de inwoners, we werken aan onze bekendheid en hebben inmiddels zo'n 50 vrijwilligers die op de één of andere manier betrokken zijn bij het theater. Bovendien zijn de andere ruimten in 't pand inmiddels vrijwel allemaal verhuurd aan bedrijven of zorgverleners, dus er komen een boel mensen binnen die zien dat er ook een theater zit.'

Meer jeugd trekken

Hoogma heeft nog wel een ander doel, namelijk 'verjonging'. Hij wil meer kinderen naar het theater proberen te krijgen en wil daarvoor bijvoorbeeld scholen in de omgeving benaderen. Al met al, heeft hij vertrouwen in de toekomst van het theater. '21 september is onze eerste voorstelling van het seizoen en we hebben de agenda al gevuld tot april 2020.'

