Onrust in buurt azc Harderwijk na steekpartij

Burgemeester Harm-Jan van Schaik laat via een woordvoerder weten het 'uiterst triest en naar te vinden' wat er gebeurd is. Hij vertelt dat er geen aanleiding, zoals een ruzie, ten grondslag lag aan het steekincident.

'Nooit meer terug'

De burgervader snapt dat dit soort situaties vragen oproept in de buurt en dat die geschokt is. Hij hoopt dat de rust snel wederkeert en trekt dinsdagavond met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de buurt in.

De verdachte mag, als hij schuldig wordt bevonden, nooit meer terug naar het azc in Harderwijk, laat Van Schaik weten.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Onveilig gevoel

Buurtbewoners vertellen dat zij ongerust zijn na het steekincident van maandagavond. Zij vertellen dat het hen herinnert aan een steekincident vorig jaar in mei. Kinderen in de buurt waren daar volgens omwonenden getuige van. Een buurtbewoonster voelt zich onveilig en durft 's avonds niet alleen over straat.

Volgens een buurtbewoner wordt er drugs gedeald en gebruikt waar kinderen bijstaan. En dan is er de steekpartij vorig jaar. 'Gelukkig hebben we de buurt-app', reageert zij.

Verslaggeefster Sonja Booms sprak met buurtbewoners: tekst gaat verder na audiofragment

'Extra triest'

Van Schaik reageert: 'Dit is het eerste grote incident naar mijn weten, vorig jaar was er een kleiner incident. Maar wel één waarbij iemand bebloed op straat liep. Dat heeft grote impact gehad; het is heel vervelend dat dit hier gebeurt.

Ook volgens een COA-woordvoerder zijn er inderdaad weleens incidenten en wordt daar tegen opgetreden: 'Ook nu gaan we met bewoners in gesprek over wat er is gebeurd. Veel van hen zijn geschrokken en krijgen van ons ondersteuning. Ons beeld is dat het nu weer rustig is op het terrein.'

Zie ook: Steekpartij met drie gewonden bij AZC Harderwijk