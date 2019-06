Wethouder Westervoort: 'Dreigen met een boete vult de winkelruimte niet'

door: Lonneke Gerritsen

Net als in andere steden en dorpen staat er in het centrum van Westervoort veel leeg. Ongeveer een derde van de panden is te huur. Ook in winkelpassage De Wyborch staan veel winkels er al langer verlaten bij. Ondernemers die er nog zitten, maken zich zorgen over de toekomst.

Boete opleggen

De VVD wilde snel iets doen en stelde een leegstandsverordening voor. Daarmee kan de gemeente eigenaar van winkelpanden meer onder druk zetten om huurders te vinden. Ook kan er uiteindelijk een boete worden opgelegd als blijkt dat de eigenaar niet genoeg zijn best doet om huurders te vinden.

Wethouder Sluiter noemt het initiatief van de VVD-fractie een sympathiek voorstel en vindt ook dat er wat moet gebeuren. 'Maar dreigen met een boete, vult de winkelruimte niet', is zijn antwoord. Hij blijft liever 'in gesprek' met Orange Capital, de eigenaar van vrijwel alle leegstaande panden. Bovendien zou het uitvoeren van de verordening extra papierwerk met zich meebrengen voor de gemeente.

Andere partijen vinden ook dat er iets moet gebeuren tegen de leegstand, maar hebben vertrouwen in de gesprekken die het college al met de eigenaar van de panden voert.

Op scherp zetten

Het voorstel van de VVD kreeg nog wel steun van oppositiepartijen Groen Links en PvdA, maar de coalitiepartijen wil de verhoudingen met eigenaren 'niet op scherp zetten' door zo'n verordening in te voeren.

De VVD is teleurgesteld en houdt het voorstel aan tot januari. De partij wil dan kijken of de situatie is veranderd en er dan wel steun is.

