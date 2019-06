'Kindjes uit IS-familie te klein voor indoctrinatie'

De twee Edese jongetjes van 1 en 3 jaar die in IS-gebied zijn geboren en nu bij hun naar verluidt geradicaliseerde grootouders wonen, zijn nog veel te klein voor indoctrinatie of radicaal gedachtegoed. Er gaat geen gevaar vanuit, zolang ze een liefdevolle kindertijd meemaken en wij hen leren andersdenkenden te accepteren.

Dat stelt radicaliserings-deskundige Stijn Sieckelinck van de Vrije Universiteit in reactie op de onrust in Ede. 'Voor indoctrinatie zijn een bepaalde hersenontwikkeling en sociale ervaring nodig en dat is bij kinderen van deze leeftijd niet aan de orde.'

De Kinderbescherming plaatste de zoontjes van de 35-jarige veroordeelde 'jihad-moeder' Senabel Al N. (35) bij hun grootouders in Veldhuizen. Die koesteren radicaal gedachtegoed volgens de gemeente. Bij een inval in 2015 is er bij de grootouders een IS-vlag/poster gevonden. Ook schreef de opa een brief naar het IS-kalifaat dat hij zich daar wilde vestigen.

Liever familie dan instanties

De onderzoeker benadrukt dat je radicalisering voorkomt met een zo normaal mogelijke kindertijd. Verblijf bij familie is vaak te verkiezen boven opgroeien in instanties en pleegsituaties. 'Maar waar er werkelijk jihadistisch gedachtengoed is, ligt een grens. Het zou het ernstig zijn als de Kinderbescherming en het Landelijk Steunpunt Extremisme dat over het hoofd hebben gezien', vindt de onderzoeker. 'Maar de grootouders kunnen ook veranderd zijn. Dat moet je onderzoeken en afwegen.'

Volgens het Landelijk Steunpunt Extremisme en de Kinderbescherming was er echter geen sprake van radicale ideeën. Volgens de advocaten van de moeder betwist opa aanhanger te zijn van IS en is hij hier nooit voor vervolgd of veroordeeld.

Nieuwe afspraken

Als er zoals in Ede verschil van inzicht tussen gemeente en Kinderbescherming bestaat over de kwaliteit van de opvoeding, moeten de instanties het samen onderzoeken, ervan leren en goede nieuwe afspraken maken, stelt de wetenschapper. 'Een burgemeester is een goed bestuurder als hij die boodschap kan brengen en de rust kan bewaren', vindt Sieckelinck.

'Als we dit te groot maken, of landelijk opspelen, vergroot je de kans op vervreemding en verklein je de kansen op een rustige kindertijd. Ze hebben pech dat ze in de meest gewelddadige omstandigheden geboren zijn en geluk dat ze nu zijn overgebracht naar een van de veiligste plekken op aarde.'

Sieckelinck wordt als expert geraadpleegd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Europese Commissie. Hij ontwierp voor het rijk een preventieve training waarmee professionals bij jongeren verergering van extreme ideeën kunnen voorkomen.

