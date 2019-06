Nationaal schoolkamp Hattem: geen telefoon, wel een hoop lol

door Ellen Kamphorst

Het is een stralende dag en het bos in Hattem is omgetoverd tot de vrolijkste plek van de omgeving. Overal verklede kinderen. Tenten opgesierd met vlaggetjes. Kinderen klimmen in bomen en voetballen tussen de tenten. Het bos ademt de komende vijf dagen het Nationaal Kamp.

Tekst gaat verder onder video:

Een groepje kinderen maakt foto's met een wegwerpfototoestel, want mobiele telefoons zijn verboden. Al moet een begeleider ze even uitleggen dat je het rolletje goed moet doordraaien als je een nieuwe foto wil maken. Myrthe uit Epe is een van de deelnemers en verwacht een geweldige week met veel avontuur: 'Mijn telefoon ga ik niet zo missen, want ik heb er pas net één.'

Schipperskinderen

62 jaar geleden werkte Kroon als leraar op een schippersinternaat: 'Wie is er nog nooit in het bos geweest?' vroeg hij op een dag aan zijn klas. 95 procent stak zijn vinger op. Voor Kroon was het aanleiding om met zijn kinderen een paar dagen te gaan kamperen.

'Schipperskinderen brachten de weekenden en vakanties aan boord door, dat was voor mij de reden om ze mee de natuur in te nemen. ' Dat deed hij eerst bij zijn ouders in de tuin in Wapenveld, later in het bos bij de Leemkuile in Hattem.

Steeds fraaier

Via het internaat heeft Kroon contact met andere internaten en zo kwam het dat er bij het 5e kamp al 500 kinderen waren. Marga Klompé verrichte de openingshandeling en de burgemeester van Hattem zei destijds royaal: 'Ik heb nog een stuk grond voor jullie.'

Nadien kwam het terrein aan de Koeweg in eigendom van het kamp en werd het stukje bij beter fraaier gemaakt.

Tekst loopt door onder de foto:

Een foto met een wegwerpfototoestel

250 deelnemers

Het enige wat achteruit ging zij de deelnemersaantallen. Schippersinternaten gingen dicht en andere scholen sloten maar mondjesmaat aan. Toch zijn er deze week zeker 250 kinderen uit onder andere Terschelling, Rotterdam, Kampereiland en Terneuzen.

Een basisschool uit Epe is de enige deelnemer uit Gelderland. De bedoeling is al 62 jaar hetzelfde: back to basics; een groot kampspel, een kampvuuravond, giebelen in het donker in het bos, zélf koken en vijf dagen lang samen lol maken.

Tekst loopt door onder de foto:

250 Kinderen bij de openingshandeling

'Watjes'

Volgens Kroon is er wel wat veranderd: de kinderen. 'Het is misschien niet zo netjes om te zeggen, maar ik vind het wel watjes geworden. Als je ziet hoeveel allergieën er zijn. De kinderen van het internaat waren ook een heel stuk zelfstandiger.'

Daarnaast is de sfeer ook veranderd: 'Vroeger waren er vooral mannen van het internaat in de begeleiding. Door vrouwelijke invloed zijn ze hier wel voorzichtiger geworden met de kinderen. De boomhutten waren jaren geleden een stuk hoger.'

Tekst loopt door onder de foto:

Joop Kroon bekijkt de voorstelling vanaf zijn campingstoel

Ondanks de veranderingen zit hij vandaag bij de openingshandeling als een vorst op zijn troon, of eigenlijk campingstoel:'Ik ben echt heel trots op al die vrijwilligers. Velen van hen nemen al jaren vakantie op om hier te komen helpen. Het is echt een geweldige club mensen.'

Dieuwertje blok opent kamp

Het thema van dit kamp is het Russische circusleven. De hele week werken de kinderen samen aan het grote probleem van circus Zankrerev: teruglopende bezoekersaantallen. Een arena vol verklede kinderen en begeleiders kijkt vol spanning naar de openingsvoorstelling en zingen enthousiast alle kampliederen.

De hele week zullen de kinderen opdrachten uitvoeren om het circus van zijn ondergang te redden. Presentatrice Dieuwertje Blok (onder meer bekend van het Sinterklaasjournaal) had de eer om de openingshandeling te verrichten.

'Amalia zou leuk zijn'

Ook al bemoeit Kroon zich niet meer met de organisatie, hij heeft wel een tip voor de leiding: 'Ze zouden weer eens iemand van het Koninklijk Huis moeten uitnodigen, dan wordt de toegangsweg misschien wel aangepakt.'

Prinses Margriet bezocht het kamp tweemaal. Prinses Beatrix in het jaar voordat ze koningin werd: 'Dus misschien wil Amalia over een tijdje wel.'