Bedreigd ambacht: wie restaureert straks de keitjesstoepen?

door Rik Kapitein

Ze vormen een van de trekpleisters van Elburg: de keitjesstoepen. Zwarte en witte kiezels, die de ambacht of de familienaam afbeelden van het pand waar de stoep voor ligt. 'Deze stoepjes liggen hier al honderden jaren', vertelt Willem van Dijk, stadsgids in Elburg.

Iedereen veilig naar huis

'Bij de kapper ligt een schaar, bij de bakker een krakeling. Dat was niet alleen overdag handig, maar juist ook 's nachts: Elburg had heel lang geen straatverlichting. De witte kiezels weerspiegelen het maanlicht, de zwarte niet. Daardoor kon iedereen 's nachts zijn eigen huis terugvinden, ook al was er geen verlichting.'

Het zijn de bijzondere verhalen van de keitjesstoepen. 'Voor zover ik weet bestaat dit nergens anders', vertelt wethouder Arjan Klein trots. 'En wij willen als gemeente dan ook graag dat de stoepen behouden blijven.'

Maar dat blijkt niet zo eenvoudig: een keitjesstoep is na zo'n zestig jaar versleten. 'Dan moet het wel vervangen worden', weet Gerard Vos. 'Ik heb dat vroeger geleerd van de oude mannen die dat toen deden. Sindsdien restaureer ik de stoepjes.'

Een schoen bij de schoenmaker, een schaar bij de kapper: de keitjesstoepen tonen wat zich achter de gevel bevindt.

Vos laat het verschil zien tussen een oude en een gerestaureerde stoep. 'Deze heb ik kortgeleden nog vervangen. Die is veel witter natuurlijk. Het duurt zo'n drie jaar voor het er weer uitziet zoals het moet, maar dan gaat het ook wel zestig jaar mee.' Hij plukt bij een andere stoep wat onkruid tussen de kiezels weg. 'Dit is wel een teken dat deze aan onderhoud toe is.'

Leerlingen enthousiasmeren

De vakman vindt het mooi werk. 'Je ziet direct wat je gedaan hebt, en het is overal in de binnenstad van Elburg te zien.' Maar die opvolger is er dus niet. Dat begint wel tijd te worden, vindt ook wethouder Klein. 'Dus hebben wij aan Gerard en aan Nuborgh Oostenlicht gevraagd of we hier niet samen iets in kunnen doen. Misschien zijn er wel leerlingen enthousiast te maken voor dit bijzondere en belangrijke werk.'

De leerlingen aan het werk met de vakman.

Dat project startte maandagmiddag. Vos legde samen met leerlingen een keitjesstoep op het terrein van de school, met natuurlijk het logo van die school afgebeeld. 'Ik vind het leuk dat ik hier nu aan meewerk', zegt leerling Luuk van 't Hof. 'Dan kan ik dat altijd zeggen als ik hier weer kom.' Ook Jarno Kroes doet enthousiast mee. 'Bijzonder om dit te kunnen doen', vindt hij.

Lastig vak

Uiteindelijk is het doel van Vos en van de gemeente om iemand te vinden die het restaureren van de keitjesstoepen voort wil zetten. 'Het is een lastig vak, en ik begrijp best dat niet iedereen er enthousiast van wordt', zegt Vos. 'Maar het zou mooi zijn als een lokale aannemer één of twee mensen gaat opleiden, die dan af en toe zo'n stoep restaureren. En als het een van deze leerlingen wordt, zou dat helemaal mooi zijn.'

Of dat ook zal lukken? 'Ik vind het wel leuk voor een keer, maar uiteindelijk wil ik metselaar worden', zegt "leerling Van 't Hof. Ook Kroes heeft andere carrièreplannen. 'Maar misschien, als dat niet lukt, wil ik wel keitjesstoepen gaan leggen.'

Meelopen? Geen probleem

Vos is allang blij dat het ambacht wat bekender wordt. 'Er hoeft niet direct iemand enthousiast te worden, dit project is er volgend jaar ook nog. En als iemand een keertje met me wil meelopen als ik een keitjesstoep ga repareren, dan neem ik diegene met veel plezier mee.'

De juwelier heeft ringen (links) en een bril op de stoep.