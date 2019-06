Afvalcontainers Arnhem niet versneld via Pasjessysteem

Twee jaar geleden is deze jongen al spelend in een afvalcontainer gevallen

De val van een meisje in een ondergrondse afvalcontainer is geen reden voor versnelde her-invoering van een pasjessysteem voor afvalcontainers in Arnhem. Zondag kwam een meisje van net 1 jaar aan de Wormerveerstraat in Arnhem in een ondergrondse container terecht. Veel containers zijn nu zonder pasje te openen.

Het is niet bekendgemaakt hoe het kindje, dat zelf te klein was om er in te kunnen klimmen, in de container terecht is gekomen. De politie gaf zondag aan dat zij genoeg wist om verder geen onderzoek meer te doen. Dit na een buurtonderzoekje onder de jonge spelende kinderen.

De gemeente is sinds april bezig om buurt voor buurt de containers weer af te sluiten met een pasjessysteem. 'We kunnen ons voorstellen dat de ouders zich helemaal kapot geschrokken zijn en het is ook verschrikkelijk om zoiets mee te maken. Toch heeft het incident geen gevolgen voor de planning van het afsluiten van de containers. Het lijkt in dit geval, en ook in het eerdere geval, niet aan de containers te liggen, maar meer aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden.'

Buurt ziet het gevaar

In de buurt van de Wormerveerstraat is het twee jaar geleden ook al flink schrikken geweest. Een jongen van vijf viel de 3 meter diepe afvalcontainer in toen hij aan het spelen was. Buurtbewoners vinden de plek nog altijd eng. Een vader zit met zijn zoontje op de fiets, een jonger kind is thuis: 'Je hoopt het nooit mee te maken. Het is zo snel gebeurd. Je hoeft ze maar een moment uit het oog te verliezen en ze zijn weg.'

Een moeder vindt dat het om een verantwoordelijkheid van ouders en gemeente gaat. 'Natuurlijk blijf je verantwoordelijk voor je kind, vooral als het buiten speelt maar ook de gemeente heeft verantwoordelijkheid. Ze kunnen wel leuk containers plaatsen maar ze moeten ook nadenken over de veiligheid.'

Pasjessysteem nog dit jaar

De gemeente stopte eerder juist met het pasjessysteem in verband met de privacy. Dat is met het nieuwe systeem opgelost en staat herinvoering niet meer in de weg. De gemeente vraagt ouders intussen met klem voorzichtig te zijn bij de afvalcontainers. In september is de Wormerveerstraat aan de beurt.