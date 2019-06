Eerste aardappelen in Gelderland al geoogst

In Randwijk zijn de eerste Gelderse aardappelen al geoogst. Daarmee is de familie Vroegop vermoedelijk de eerste in Gelderland met nieuwe aardappels.

Door Esther Hendriks

De Premieres en Frieslanders werden in februari al gepoot, en liggen in de boerderijwinkel van de familie Vroegop uit Randwijk: 'Meestal poten we niet zo vroeg', vertelt mevrouw Vroegop. 'Maar dit jaar hebben we het gewoon geprobeerd.'

Het weer was goed dit voorjaar, dus waagden ze het erop. 'Het had ook fout kunnen gaan door nachtvorst, maar het heeft gelukkig goed uitgepakt.' Of ze volgend jaar weer vroeg poten weet ze nog niet. 'Je moet een beetje geluk hebben, je weet nooit wat het weer doet.'

De kans op nachtvorst is in februari en maart namelijk nog groot. De familie durfde dan ook niet alle aardappelen zo vroeg te poten. 'We vonden dat een te groot risico.'

De eerste in Gelderland

Naar weten van de boer zijn zij de eerste in Gelderland. 'Hier in de omgeving heeft nog niemand geoogst. In Zeeland zijn ze altijd eerder. Maar daarna zijn wij naar ons weten de eerste.' En dat lijkt te kloppen. De woordvoerder van de landbouworganisatie LTO is verbaasd over de vroege oogst. 'Wij hebben even rondgevraagd hier en volgens ons zouden ze heel goed de eerste kunnen zijn.'

Wanneer zijn ze er weer?

De vaste klanten uit de omgeving kunnen hun geluk niet op. 'Je merkt dat mensen erop zitten te wachten.' Zo kwam een vaste klant een aantal weken geleden al langs om te vragen wanneer de aardappelen werden geoogst. 'Hij wist dat we vroeg hadden gepoot.'

Ook op de Facebook-pagina van het bedrijf reageren mensen blij. Er is zelfs iemand die overweegt om vanuit Zoetermeer naar de winkel toe te rijden.

Minder aardappelen door de droogte

De klanten kunnen beter maar goed genieten van de aardappelen. Want de droogte van vorige zomer is nog te merken bij de aardappelenboer. 'Het probleem speelt ook nu alweer. Het is nu al droger dan normaal.' Door de droogte vorige zomer oogstten boeren veel minder aardappelen per hectare grond. En de vroege oogst zegt volgens de boerin niet zoveel. 'Vorig jaar begonnen we ook goed.'

Al moeten de enthousiaste klanten weer even wachten door de vele regen van afgelopen week. 'Sinds vorige week hebben we niet meer kunnen oogsten. Gisterenavond hebben we het wel geprobeerd maar toen ging het nog niet.' Vanavond proberen de boeren het opnieuw.