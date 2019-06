Gemeente Berg en Dal overweegt dwangsom in parkeerellende Kekerdom

De gemeente Berg en Dal overweegt in het uiterste geval dwangsommen om de parkeerproblemen in Kekerdom terug dringen. Inwoners van het dorp worden al jaren geplaagd door parkeeroverlast, veroorzaakt door mensen die komen wandelen in de Millingerwaard.

door Rob Haverkamp

De gemeente vindt dat ondernemers netjes moeten zorgen voor parkeergelegenheid voor de mensen die ze trekken. Dat geldt ook voor de uitbaters van de Millinger Theetuin, de Waard van Kekerdom en voor Staatsbosbeheer, vindt de gemeente.

Boetes uitdelen

Het inzetten van dwangsommen is een uiterste middel. Juridisch moet er nog het één en ander voor uitgezocht worden. Wethouder Sylvia Fleuren verwacht dat redelijke gesprekken met alle partijen genoeg zou moeten zijn om te zorgen dat betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen.

De wethouder had maandagmiddag overleg met inwoners van Kekerdom om te kijken naar mogelijke oplossingen. Daar kwam niet alleen de mogelijkheid voor dwangsommen in het uiterste geval ter tafel. Op korte termijn zal de gemeente Berg en Dal ook strenger gaan controleren op dagen dat het druk is in het dorp. Automobilisten die dan hun auto op plekken geparkeerd hebben waar dat niet mag of waar ze hinder veroorzaken krijgen dan een boete.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

(foto: Omroep Gelderland)

Parkeerplaats gratis

De verwachting is dat bekeuren effect zal hebben op het gedrag van de toeristen die naar Kekerdom komen. De gemeente gaat de bordjes die de dorpelingen nu zelf geknutseld hebben vervangen voor officiële borden van de gemeente. De strekking van de tekst zal gelijk zijn: het verzoek om voor 3 euro per dag te parkeren achter de slagboom op het veldje dat daar voor bedoeld is. Veel bezoekers die komen wandelen of fietsen willen dat niet en parkeren overal en nergens in het dorp.

De uitbaters van horecagelegenheden de Millinger Theetuin en De Waard van Kekerdom hebben al aangegeven te willen bijdragen aan het weer gratis maken van de parkeerplaats. Staatsbosbeheer wil dat niet.

Die wijst erop dat ze niets verdienen aan mensen die gratis komen genieten van de natuur in de Millingerwaard en dat er bovendien al een gratis parkeerplaats van Staatsbosbeheer is. Die ligt dichter bij het buurdorp Millingen. Veel bezoekers kiezen voor parkeren in Kekerdom, dichter bij de hoofdtoegang van de Millingerwaard.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

(Illustratie: Google Maps / Omroep Gelderland)

Gemeente wil niet betalen

De parkeerplaats achter de slagboom in Kekerdom is privéterrein van de familie Daamen. De gemeente Ubbergen, waar Kekerdom voor een gemeentelijke herindeling onder viel, betaalde de eigenaar van het terrein zodat iedereen daar gratis kon parkeren. De fusiegemeente Berg en Dal wil niet betalen. Die vindt het een verantwoordelijkheid van de horeca-ondernemers en Staatsbosbeheer. Berg en Dal wil niet een situatie creëren dat andere ondernemers dan massaal bij de gemeente aan komen kloppen om ook voor hen met belastinggeld een parkeerplaats voor hun klandizie te regelen.

Ook het parkeerverbod voor de Weverstraat kwam maandag aan bod. Dat kan ook aan beide zijden van de straat. Dan zouden er ontheffingsvergunningen voor aanwonenden en hun bezoek moeten komen.

De inwoners van Kekerdom die met de wethouder spraken zijn positief over de houding van de gemeente. De wethouder liet Omroep Gelderland eerder al weten dat er echt wat moet gebeuren om de parkeeroverlast aan te pakken. Emoties lopen na jaren overlast hoog op. Boze Kekerdommers schelden toeristen uit en vernielen auto's door er bijvoorbeeld spiegels van af te trappen.

Kijk hier naar een reportage over de parkeerproblemen in Kekerdom:

Zie ook: