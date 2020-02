WILD EXCURSIE

TIJD: 07.30 - 09.30

Altijd al meer willen weten over diersporen? Ga mee met de gids op een wandeling door Nationaal Park Veluwezoom en ontdek welk dier zijn sporen waar achterlaat.

Veel grote dieren op Veluwezoom

In Nationaal Park Veluwezoom leven veel grote zoogdieren. Ooit een wild zwijn, edelhert, ree, das of vos in het wild gezien? De boswachter weet de beste plekjes om ze tegen te komen. Wie weet hebben we geluk en zien we één van deze dieren in het echt. We speuren ook naar diersporen, die zijn sowieso te vinden.

Diersporen

Dieren laten diverse soorten sporen achter, zoals pootafdrukken, haren, keutels, mestputjes, looppaadjes, holen, ligplekken en vraatsporen. Door goed te speuren ontdek je zelf welk dier waar zijn sporen heeft achtergelaten. En hiermee hoe de verschillende dieren zich gedragen. Misschien zie je een bijzonder dierspoor wel voordat onze boswachter het ziet! Nieuwsgierig geworden? Ga mee met de boswachter. Hij kent de mooie plekken en weet waar de verschillende diersporen in het bos te vinden zijn.

Facts:

· ca 2 uur

· Startlocatie Buitenplaats Beekhuizen

· Opgave via Buitengewoon (plek voor maximaal 15 personen)



Tips van de boswachter:

· Draag stevige wandelschoenen

· Vergeet je verrekijker niet

· Draag bedekkende kleding ivm teken

· Honden mogen helaas niet mee



