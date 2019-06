Regels kamerverhuur Wageningen op de schop, protest van studenten en villa-eigenaren

Wageningse studenten kunnen straks niet zomaar overal wonen in hun stad, als de gemeente zijn plannen om de regels voor kamerverhuur op de schop te gooien doorzet. Er zijn is veel protest tegen de plannen. Studenten zijn bang dat ze hun huis uitgezet worden en bewoners van villawijken vrezen dat hun huizen straks veel minder waard zijn.

De plannen zijn bedoeld voor woningen waarvan kamers worden verhuurd. Grote wooncomplexen voor studenten vallen daarbuiten. Wageningen wil dat maximaal 5 procent van studentenwoningen in een straat een studentenhuis is. Flats en appartementen mogen in de plannen niet direct naast of onder elkaar mogen zitten.

Op dit moment is het nog zo dat 15 procent van de woningen in een straal van 50 meter studentenhuis mag zijn. Daardoor staan er veel studentenhuizen pal naast of vlak bij elkaar. De gemeente wil die ontwikkeling remmen om de 'leefbaarheid' in wijken te garanderen.

Bang om uit huis gezet te worden

Er gaat extra gecontroleerd worden op vergunningen. Bij klachten over woningen met studenten, wordt bijvoorbeeld gecheckt of er een vergunning voor kamerverhuur is. Is die er niet, dan moet er alsnog één aangevraagd worden. Inwoners van Wageningen konden maandagavond hun mening geven over de plannen.

Aan tafel zat een aantal studentenorganisaties. Ze zijn bang dat als gevolg van de nieuwe regels honderden studenten hun huis uit moeten. Volgens Nick Lighthart van Student Alliance Wageningen en Dorus Velema en Bart van der Pas van studentenvereniging Ceres zijn er namelijk veel studentenhuizen zonder vergunning voor kamerverhuur in straten waar veel studenten wonen. Zij voldoen dus niet aan de 5-procentregel.

'Nooit vergunning gehad'

Als voorbeeld noemt Dorus een woning aan de Herenstraat waar 17 studenten wonen. 'Het huis is sinds 1917 een studentenhuis, maar heeft nooit een vergunning gehad.' In het begin was het niet nodig en later wisten de bewoners niet dat ze er één moesten aanvragen. Volgens Nick zijn er nog zo'n 70 van dit soort gevallen.

Studenten krijgen in de nieuwe plannen ongeveer een jaar de tijd om andere woonruimte te vinden. Alleen als omwonenden geen problemen hebben met de aanwezigheid van een studentenhuis, mogen zij blijven zitten.

Studenten die legaal wonen mogen gewoon blijven zitten, ook al staat er meer dan 5 procent aan studentenhuizen in de straat. Er mag daar simpelweg niet meer studentenhuisvesting bijkomen.

'Volksoproer' in villawijk

Bewoners van Wageningen-Hoog (waar veel kapitale woningen staan) zijn om heel andere redenen niet blij met de plannen van de gemeente. Iconische voor hun bezwaren is de ophef over een woning aan de Heimanslaan. Gijs Kok woont er in de buurt en noemt het een 'volksoproer'.

Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, komt er aan de Heimanslaan een groot studentenhuis. En dat willen veel buurtbewoners absoluut niet. Ze zijn bang dat hun woningen flink in waarde dalen, vanwege de aanwezigheid van de studenten.

'Eén tot twee ton verlies'

Bovendien denken ze dat het niet bij deze ene woning blijft. Door de 5-procentregel gaan studenten zich waarschijnlijk meer over de stad verspreiden. Met als gevolg dat ook in duurdere wijken van de stad studentenhuizen komen. 'In een buurt zoals de onze zou de waardedaling tussen de honderd- en tweehonderdduizend euro bedragen', denkt Kok.

'Wij zullen een procedure starten als dit plan er komt.' Gijs Kok

Kok: 'Hospitaregeling vind ik prima, maar geen studentenhuizen in de wijk.' Grootschalige verhuur voor studenten is volgens hem ook strijdig met het bestemmingsplan van de gemeente. 'Het is een vorm van bedrijfsactiviteit en dat is niet de bedoeling in deze wijk. Wij zullen een procedure starten als dit plan er komt.'

Goed voor starters

Het nieuwe verhuurplan is goed voor mensen die een starterswoning zoeken, denkt het gemeentebestuur. Want jonge mensen komen nu regelmatig in de knel als zij een huis willen kopen, doordat ouders van studenten of investeerders en pandjesbazen hetzelfde type woningen opkopen.

De verwachting is dat de vraag naar deze huizen iets zal afnemen, omdat er (als de plannen doorgaan) straks simpelweg een beperkt aantal studentenhuizen in een straat mag staan. De vraag neemt dan af, wat goed is voor de starters.

Over twee weken worden de plannen in de gemeenteraad besproken.

