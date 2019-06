Wie bekladde urnenmuur in Park Lingezegen?

'Hoe kan iemand zo respectloos zijn? Echt niet normaal', reageert Daniëlle Langelaar op sociale media. Ze krijgt bijval: 'Wat verschrikkelijk', benadrukt Yvonne Dalitz. De urnenmuur in Park Lingezegen is beklad, meldt de politie maandag.

Het gebeurde aan de Sillestraat in Elst, waar de grote urnenmuur staat. Met graffiti zijn er teksten en tekeningen op de muur aangebracht. Door wie is voor de politie nog een raadsel. Vermoedelijk gebeurde de bekladding al in het pinksterweekeinde.

De muur ligt op de zogenoemde Berg Idylle, een rustige plek in het park tussen Arnhem en Nijmegen. De politie hoopt desondanks dat mensen wat gehoord of gezien hebben. In het drukke weekend zullen er natuurlijk mensen hebben gewandeld en gefietst. Volgens agenten is de bekladding op 9 of 10 juni aangebracht.

De politie is op zoek naar getuigen. De graffiti wordt van de urnenmuur verwijderd.