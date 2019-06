Steengroevetheater: 'Je bent echt even in een sprookje uit een andere tijd'

door Melanie Lokate

Henny is samen met een tiental andere vrijwilligers druk aan de slag om decorstukken en kledingstukken te maken voor de opera Die Zauberflöte. Dat is het stuk dat in augustus te zien en te horen is in de Steengroeve.

'Eindelijk staat iedereen aan'

De vele vrijwilligers hebben voor het eerst een echt bouwloods tot hun beschikking. In het Morsepoort Bedrijven Center aan de Laan van Hilbelink kunnen ze ongestoord werken aan alle attributen die nodig zijn om de uitvoering van Mozart's meesterwerk tot een succes te maken. 'We zijn anderhalf jaar bezig geweest met het maken van plannen en nu wordt het pas echt leuk', zegt regisseur Jasper Korving. 'Je ziet dat de puzzelstukjes nu in elkaar vallen. Overal wordt gewerkt. Iedereen is aan het repeteren.'

Regisseur wil bewijzen dat opera niet saai is

Voordat regisseur Jasper Korving begon aan het in elkaar zetten van de voorstelling had hij best wat vooroordelen. 'Ik had niet per se iets met opera toen we aan dit project begonnen'. Iets voor de elite, statisch, niet te begrijpen. Dat zijn de vooroordelen die op tafel kwamen. Maar Korving wil in augustus bewijzen dat opera echt voor iedereen is.

'Wij hebben er een toffe Nederlandse vertaling door Jan Rot van laten maken, dus iedereen kan het begrijpen. En we hebben zoveel dans en muziek, dus statisch is het niet meer. Ik denk echt dat we heel veel mensen gaan verrassen. Je bent echt even in een sprookje uit een andere tijd.'

Tovenarij

Meer dan 300 musici, dansers en artiesten voeren op 6, 7, 9 en 10 augustus de nieuwe versie van Die Zauberflöte op. Bezoekers dalen af in de Steengroeve om toe te treden tot een verhaal over tovenarij en tradities. In de voorstelling zoekt een verzwakte moeder haar dochter, een prins zijn prinses en een eenvoudige vogelaar zijn geluk.

