Minder verkeer Waalbrug door spitsmijders, maar wintermaanden worden drukker

Al bijna 4000 mensen doen mee met een project van de gemeente Nijmegen om de Waalbrug tijdens de spits te mijden. Er wordt gewerkt aan grondig onderhoud waardoor er zowel stad in als stad uit één rijstrook minder beschikbaar is. 'In de eerste maanden van de campagne meden in totaal zeker 23.200 auto’s de avondspits, meldt de gemeente Nijmegen.

door Sven Strijbosch

Die spitsmijders worden in het project SLIMspitsen beloond met speciale punten. Die punten zijn in te wisselen voor cadeaus. 'De doelstelling om dagelijks tussen de 500 en 600 auto’s uit de spits te krijgen, is sneller dan verwacht gehaald. In totaal doen nu al bijna 4000 mensen mee die één of meer dagen spits mijden', vertelt een gemeentewoordvoerder.

Een groot deel van de spitsmijders kiest een andere route of werkt thuis (58 procent). Gevolgd door de fiets (20 procent) en buiten de spits rijden (18 procent). Vier procent mijdt de spits door met het openbaar vervoer te reizen.

Wintermaanden drukker

Wethouder Harriët Tiemens (Mobiliteit) is tevreden, maar de werkzaamheden aan de brug duren in totaal anderhalf jaar. De wintermaanden beloven meer drukte. 'Bij minder weer zal er meer hinder zijn. We houden het continu in de gaten, maar de kans op drukte zal inderdaad groter worden', zegt een woordvoerder van de gemeente. Bij weken van slecht weer en in de wintermaanden kan er dus een terugval komen, zo waarschuwde verkeersdeskundige Ruben Loendersloot eerder ook al.

Nijmegen is bezig met het finetunen van de S100, de route over de nieuwe brug de Oversteek. Zo kijken ambtenaren naar maatregelen op het Gaziantepplein om de doorstroming te verbeteren. Op de kruising Graafseweg/Neerbosscheweg worden de opstelvakken aangepast. Verkeer dat stad in gaat krijgt er voor de stoplichten een strook bij.

Spitsmijders gezocht

De gemeente benadrukt dat er nog plek is voor mensen die deel wil nemen aan SLIMspitsen. Het gaat dan om automobilisten die tijdens de spits vaak gebruik maken van de Nijmeegse bruggen. Door bijvoorbeeld te gaan fietsen kunnen presentjes bij elkaar worden gespaard. 'Er zit geen maximum aan het aantal deelnemers. Na de zomer gaan we het allemaal weer bekijken. Wellicht zijn er mensen afgehaakt of juist bijgekomen. Mensen kunnen zich dus nog steeds aanmelden', besluit een woordvoerder.