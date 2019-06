Grootste archeologische schatkamer van Nederland wordt nog groter

door Rob Haverkamp

De toekomst van het depot komt aan bod tijdens het bespreken van de zomernota. Nu de zomervakantie nadert vergadert de gemeenteraad over een tussenstand van de financiën en waar bijgestuurd moet worden. In de Stadsbegroting van 2019 was al 1,3 miljoen euro uitgetrokken om de ergste nood te lenigen. Maar er blijkt nog 2,75 miljoen euro extra nodig.

Samen met provincie

De klimatologische omstandigheden in het depot moeten beter. Voor sommige objecten is het er te warm, voor anderen weet te koud, dan wel te droog of te vochtig. Voor een duurzame en verantwoorde bewaring van het archeologisch erfgoed is in totaal 8,3 miljoen nodig. De provincie neemt ongeveer de helft voor haar rekening, omdat die ook archeologische vondsten die het in bezit heeft in het depot in Nijmegen gaat onderbrengen.

Sinds 2015 wordt al gekeken naar de mogelijkheid om te investeren een gezamenlijk depot. Het is de bedoeling dat het depot daarvoor met een derde aan oppervlak wordt uitgebreid. Door het geheel slimmer in te richten kan er riant meer - en beter - worden bewaard voor toekomstige generaties.

Tekst gaat verder onder de video:

Kratten en dozen vol verhalen

Het depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg zou je wel een goed bewaard geheim kunnen noemen, vertelt depotbeheerder Martijn Spinder. Je verwacht het niet, maar in het grauwe gebouw ligt ruim 2000 jaar Nijmeegse geschiedenis opgeslagen. Het is tot de nok toe gevuld met vooral kratten en dozen. Dus eigenlijk liggen er niet alleen maar spullen opgeslagen. 'Het zijn allemaal verhalen', zegt Spinder omringd door de duizelingwekkende hoeveelheid objecten.

Het archeologisch depot van Nijmegen was al het grootste gemeentelijk depot van Nederland. Gelderland heeft het grootste depot van alle provincies. Voeg je die twee samen dan krijg je dus verreweg de grootste archeologische schatkamer van Nederland, legt Spinder uit. Een deel van de archeologische vondsten blijft in de opslag van de provincie. Dat depot bevindt zich in het monumentale gebouw Museum Kam in Nijmegen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Museum Kam (foto: Omroep Gelderland)

Museum Kam gerestaureerd

Daar kunnen objecten ook worden gerestaureerd en kan er onderzoek naar gedaan worden. Spullen die in het depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg liggen kunnen daarvoor worden overgebracht naar Museum Kam. Museum Kam is een voorloper van Museum Het Valkhof en huisvest nu een archeologisch studiecentrum. Ook dat pand wordt heringericht en gerestaureerd, vertelt Nathalie Vossen van de provincie. De depots onder één dak brengen bespaart geld. Maar het maakt het ook makkelijker om kennis met elkaar uit te wisselen, aldus Vossen.

Tijdens de bespreking van de zomernota gaat het onder meer ook nog over Museum Het Valkhof. Daar is 14 miljoen euro voor nodig. Ook daar moet het klimaat verbeterd worden en de beveiliging, zodat andere museum hun topstukken willen uitlenen aan het museum in Nijmegen. Dat museum neemt zelf 3 miljoen voor zijn rekening. De gemeente draait op voor de overige 11.

Het pand is nu eigendom van het museum zelf. Dat is ongebruikelijk in Nederland. Nijmegen wil het pand kopen en dan terug verhuren aan het museum. Beheer en onderhoud hangen dan niet meer als een molensteen om de nek van het museum.