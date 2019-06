Politie zoekt twee inbrekers

De bewoners missen geld en sieraden.

We laten beelden zien van een bewakingscamera in de woning.

Wie zoekt de politie nog?

De eerste verdachte naar wie de politie op zoek is, is een man met een normaal postuur en zwart haar. Hij is waarschijnlijk tussen de 18 en 35 jaar oud. Hij droeg die avond jack of trui met capuchon.

Verdachte twee is ook een man met een normaal postuur en zwart haar. Verder draagt hij een baardje. Ook zijn leeftijd ligt tussen 18 en 35 jaar. Hij droeg die avond een trainingsjas, waarvan de mouwen donkerder van kleur waren dan de rest van de jas. Vermoedelijk komen de mannen uit de omgeving van Arnhem of Veenendaal.

Herken je de twee mannen (of een van hen) naar wie de politie op zoek is, bel dan 0800-6070 of 0800-7000. Het laatste nummer is bedoeld voor anonieme tips. Verder kun je gebruikmaken van dit tipformulier. Het zaaknummer is: 2018385915.