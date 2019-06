Onrust over IS-kinderen in Ede: 'Wat hebben ze meegemaakt?'

Dit weekend bleek dat de twee zoontjes (1 en 3 jaar) van de 35-jarige ‘jihadmoeder’ Senabel Al N. bij hun grootouders in Veldhuizen zijn ondergebracht. Die staan bij de gemeente te boek als geradicaliseerd.

De moeder is veroordeeld tot 20 maanden celstraf plus 10 maanden voorwaardelijk voor deelname aan een terroristische organisatie en de aanwezigheid in IS-gebied.

Volgens verslaggever Niels Kater van Omroep Gelderland is de onrust in de buurt goed te merken. Buurtbewoners zijn verrast; zij wisten in eerste instantie niet wie de kindjes überhaupt waren. Er klinken vragen als ‘wat hebben ze meegemaakt?’, ‘wat als de kinderen bij mijn kinderen op school komen?’ en ‘wat als de kinderen ouder zijn?’. Buurtbewoners zijn bezorgd, ondanks dat ze zich realiseren dat de kinderen nog erg jong zijn.

Gemeente trok vergeefs aan de bel

Bij een inval in 2015 is er bij de grootouders van de ‘IS-kinderen’ een IS-vlag/poster gevonden. Ook schreef de opa een brief naar een gouverneur van het IS-kalifaat met de wens zich daar te vestigen. Volgens het Landelijk Steunpunt Extremisme en de Kinderbescherming was er echter geen sprake van radicale ideeën.

De gemeente constateerde juist wel radicalisering, maar trok tevergeefs aan de bel. De Kinderbescherming besloot dat de kinderen bij opa en oma geplaatst mochten worden.

De broer van Senabel Al N. staat ook op de landelijke opsporingslijst terrorisme. Hij zou inmiddels omgekomen zijn in IS-gebied. De opa heeft verder geen behoefte aan commentaar over de huidige situatie; hij gooide maandag de hoorn op de haak toen Omroep Gelderland hem belde.

Informatieavond

De gang van zaken veroorzaakt ook verontwaardiging in de gemeenteraad. Raadsleden vragen zich af hoe het heeft kunnen gebeuren en in hoeverre de nauwe samenwerking met de Kinderbescherming zin heeft. De gemeente is van plan om een informatieavond te houden waar bewoners en de lokale politiek vragen kunnen stellen.

In Den Haag wil de VVD vragen stellen in de Tweede Kamer. De partij vreest dat situaties zoals die in Ede model staan voor een groter, landelijk probleem. De VVD wil de kwestie dinsdag aan de orde brengen tijdens het vragenuur.

