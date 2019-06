Achterhoekse boeren krijgen groen licht voor landbouwexperimenten

Boeren in de Achterhoek mogen gaan experimenteren met de landbouw. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal komen er in heel Nederland vijf gebieden waar boeren mogen gaan experimenteren. Elk van die gebieden mag dat op een specifiek vlak doen. In de Achterhoek is dat het sluiten van de kringloop. Dat gaat vooral over hergebruik van afval. 'Niet langer zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen, schrijft de minister.

Minister Schouten ging eerder op bezoek in de Achterhoek. Op uitnodiging van LTO sprak ze over de toekomst van de boeren:

Het ministerie wil met boerenondernemers en de regio bekijken welke innovaties mogelijk zijn. Om welke bedrijven het precies gaat is onbekend. In totaal investeert het ministerie 135 miljoen euro van het landbouwbudget in maatregelen om de sector te verduurzamen.