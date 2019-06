Rolsstoeltennisster Aniek van Koot wil zich inzetten voor Achterhoekse gehandicaptensport

Al jarenlang is Aniek van Koot een van de meest succesvolle rolstoeltennissters ter wereld. Er is de afgelopen jaren volgens haar al veel positief veranderd. Toch kan en moet het beter in de gehandicaptensport, meent de Achterhoekse. 'Zet de schouders eronder met z'n allen.'

Afgelopen week nog werden Kiki Bertens en Robin Haase uitgeschakeld op Roland Garros. 'Dan meldt het nieuws dat alle Nederlanders zijn uitgeschakeld. Dan zit ik te gillen: potverdorie wij moeten nog beginnen! Vermeld dan even dat de rolstoeltennissers nog in actie moeten komen. Ik vraag echt niet veel. Het is één zinnetje!'

Liefde voor de Achterhoek

De Dinxperlose houdt van de Achterhoek. Ze wil zich inzetten om de gehandicaptensport in de Achterhoek toegankelijker te maken. 'Nodig mij uit, ik kom graag een praatje maken.'

Zondag verloor Van Koot nog een enkelspelfinale van haar dubbelpartner Diede de Groot. Daar is ze een week ziek van. 'Ik gun het Diede, maar mezelf nog net iets meer.'

'Zelf grootste tegenstander'

Momenteel is Van Koot de nummer twee van de wereld in het dubbelspel en de nummer drie in het enkelspel. In 2013 was ze nummer één. 'Iedereen wilde van mij winnen. Ik dacht: Hoe lang houd ik dit vol.' Die druk werkte voor haar niet positief. 'Ik ben zelf mijn grootste tegenstander.' Toch staat ze met plezier en motivatie op de baan. 'Je moet mij niet wegcijferen.'

