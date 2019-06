Er zijn steeds minder vlinders en daarom kweekt Lida uit Hengelo ze zelf

'Als het zo doorgaat, zul je over tien jaar bijna geen vlinders meer zien'. Ook al moet Lida van Tongeren er niet aan denken, ze denkt dat het de keiharde realiteit is. De Hengelose maakt zich grote zorgen om het gevleugelde insect en dus komt ze in actie.

Door: Madelien Jansen

Met haar notitieboekje onder de arm trekt Lida van Tongeren er wekelijks op uit om vlinders te tellen op de Koolmansdijk, een natuurgebied bij Lievelde. In haar boekje noteert ze welke soorten ze ziet, en hoeveel. Maar de laatste maanden valt er bar weinig te schrijven.

Acht op de tien vlinders verdwenen

Het CBS en de Vlinderstichting publiceerden in maart een onderzoek waaruit blijkt dat tussen 1890 en 2017 acht op de tien vlinders zijn verdwenen. 'Het is een dalende lijn, al jaren, maar dit jaar is tot nu toe echt dramatisch', vertelt Lida. De droogte speelt volgens haar een rol. 'Vorig jaar zijn de planten waar de rupsen op zaten verdroogd, dus die hadden niks te eten. Dan ga je dood.'

Luister hier hoe Lida de vlinders probeert te helpen. Tekst gaat door onder de audio:

Dat er steeds minder vlinders om ons heen fladderen baart Lida niet alleen zorgen, ze wordt er ook droevig van. 'Ik ben er heel somber over, maar ik ben niet het enige natuurmens dat somber is. Ik sprak een man die uilen ringt. Die is ook heel somber. Want als er geen rupsen zijn, dan gaat het ook slecht met de vogels. Ze zijn allemaal afhankelijk van elkaar.'

'Potdorie, dat wil ik ook!'

Van jongs af aan is Lida al dol op vlinders en toen ze in haar volkstuintje in Zutphen jaren geleden een bijzonder exemplaar zag, was ze echt verkocht. 'Ik zag een koninginnenpage, die je toen, tien of vijftien jaar geleden, bijna nooit zag. Dat is zo'n bijzondere vlinder. De grootste vlinder die je in Nederland tegen kan komen, echt een joekel!'.

'Het is alsof je een vlinder ziet die is weggevlogen uit een tropische kas. En dan zie je vervolgens de eitjes en de rupsen op de dille in jouw volkstuintje, middenin Zutphen! Ja.. wat moet je er dan mee?', vroeg Lida zich af. Kort daarna hoorde ze dat een bekende van haar rupsen opkweekte, wat haar aan het denken zette. 'Toen dacht ik: Potdorie, dat wil ik zelf ook!'.

Eigen vlinderparadijs

En zo geschiedde. Als Lida eitjes van vlinders of rupsen vindt op plekken waarvan ze denkt dat ze het niet zullen redden, komt ze in actie. Ze knipt de plant of de bloem af waar ze op zitten, en legt dit in oude aquariumbakken in haar schuurtje. Over het algemeen eten de rupsen van de bladeren van de plant waar ze zitten. En is de plant op, dan zorgt Lida voor nieuwe verse bladeren. 'Dit jaar heb bijvoorbeeld heb ik 107 poppen van het oranjetipje.'

'Ik doe dit om te helpen, zodat de vlinders blijven bestaan.' En dat is niet alles: Lida en haar man Ferdi wonen sinds 2000 in Hengelo (gemeente Bronckhorst), waar ze hun achtertuin transformeerden tot een vlinderparadijs. Lida hoopt met rondleidingen in haar tuin bezoekers te inspireren om ook een vlindervriendelijke tuin aan te leggen.

'Ieder druppeltje helpt'

Intensieve landbouw en veeteelt ziet Lida als grootste bedreiging voor de vlinder. 'De mens, we doen het zelf. We vervuilen, eten veel te veel vlees.' Ze wijst naar een verderop gelegen weiland. 'Zo'n maisland, dat is helemaal dood, daar zie je helemaal niks.' En dat terwijl we de insecten volgens Lida juist zo nodig hebben. 'Je kunt niet zonder de bijen, je kunt niet zonder de vogels.'

In het verzorgen van de rupsen en de poppen, het bijhouden van de tuin en het tellen van de vlinders in het natuurgebied bij Lievelde steekt Lida heel wat tijd, met plezier. Een druppel op een gloeiende plaat? Wellicht. 'Maar ieder druppeltje helpt!', lacht Lida.