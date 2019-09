Win de integrale versie van het luxe stripboek Slag om Arnhem

Tekenaar Hennie Vaessen uit Oosterbeek heeft zijn drie eerdere stripalbums over de Slag om Arnhem gebundeld en uitgebreid met 21 pagina's. Met daarin onder meer wat vooraf ging aan 'Arnhem', wat er gebeurde in De Betuwe, de bevrijding, de aanslag op SS-politiechef Rauter bij Woeste Hoeve en de Oversteek bij Nijmegen. Het Omroep Gelderland-platform '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' heeft drie exemplaren voor de winnaars van onze prijsvraag.

Om in aanmerking te komen voor één van de drie albums moet er antwoord worden gegeven op de volgende vraag:

Hoe werd het gebied rondom en ten zuiden van Hotel Hartenstein (nu Airborne Museum) in Oosterbeek genoemd waarin de geallieerden zich vanaf 20 september 1944 terugtrokken ? Uw antwoord kan naar prijsvraag@gld.nl vergeet niet uw adres en telefoonnummer te vermelden.

De winnaars worden maandag 23 september bekendgemaakt op deze site en via de social media van '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020'.

Het luxe stripalbum is deze maand gedrukt, en Hennie Vaessen signeert het album op 7 september bij Meijer & Siegers in Oosterbeek, op 8 september bij boekhandel Hijman Ongerijmd en op 14 september bij Stripboekhandel De Noorman in Arnhem. Veel tekeningen van de Oosterbeker zijn ook te zien als een programma-onderdeel van de expositie van de Slag om Arnhem-tentoonstelling in Rozet In Oosterbeek is er ook een etalage-route te zien met posters van pagina's uit het stripalbum.

Het stripboek 'Slag om Arnhem integraal dossier editie' is te koop in de boekhandels van Arnhem en Renkum, bij Stripboekhandel De Noorman in Arnhem, Airborne Museum Oosterbeek en via Pelikaan Pers

Bekijk hier een reportage met de striptekenaar.

Fotograaf De Booys - tekening Hennie Vaessen

Het dikke stripboek komt uit bij uitgeverij Pelikaan Pers en bevat:

* de drie oorspronkelijke stripdelen van striptekenaar Hennie Vaessen.

Opnieuw uitgegeven, bewerkt en verfraaid.

* 21 extra pagina’s over wat er aan de slag vooraf ging in Arnhem, De Betuwe,

de bevrijding, en de Oversteek bij Nijmegen.

* 156 pagina’s, full-colour, hardcover.

Zie ook: Studio Hennie Vaessen