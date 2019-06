Diplomafraude over rug zorgmedewerkers: 'Er moet gerechtigheid komen'

Voor dit verhaal zijn er gesprekken gevoerd met twee ex-medewerkers van Dunya Zorggroep. Daarnaast heeft Omroep Gelderland verklaringen, aangiftes en communicatie met verzekeraar Menzis ingezien. De twee ex-medewerkers willen hun verhaal anoniem vertellen. In dit stuk maken we daarom gebruik van de fictieve namen Milou en Emma. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.

door Sven Strijbosch

Milou is verpleegkundige en heeft een mbo-diploma niveau 4. Ze werkte vier maanden voor Dunya Zorggroep. Emma is verzorgende met een mbo-diploma niveau 3. Zij stuurde haar diploma op en zou ook voor het bedrijf gaan werken. Naar eigen zeggen hield de directeur haar aan het lijntje. Uiteindelijk trad ze nooit in dienst bij Dunya Zorggroep, nadat ze wél haar gegevens had opgestuurd.

Het is eind 2015 als de Afdeling Bijzonder Onderzoek van Menzis contact opneemt met de twee medewerkers. Ze zetten ernstige vraagtekens bij declaraties voor thuiszorg. In totaal gaat het om ruim honderd dagen.

De declaraties zijn niet van Dunya Zorggroep, maar van het inmiddels failliete Bizim Zorg en Papule Zorg. Die bedrijven werken, zoals uit verschillende stukken blijkt, nauw samen met Dunya Zorggroep. Daarnaast heeft Papule Zorg dezelfde eigenaar als Dunya Zorggroep.

Dunya Zorggroep al langer in opspraak

Dunya Zorggroep is al langer in opspraak. Er zijn ernstige vermoedens van fraude en valsheid in geschrifte. Zo zou er volgens Menzis ook zijn gedeclareerd voor niet-geleverde zorg of mensen in het buitenland.

De verhalen van Emma en Milou komen daar nu bij. Zij zouden zorg hebben geleverd aan verschillende cliënten van Bizim Zorg, maar zeggen dat ze de cliënten nog nooit hebben gezien, laat staan verzorgd. Met het diploma van Milou heeft Papule Zorg declaraties ingediend bij Menzis, maar Milou kent de cliënten niet.

Gerechtigheid

Ook Emma's naam is ten onrechte op declaraties gezet. Ze vindt het verschrikkelijk, zegt ze. 'Er moet gerechtigheid komen. De directeur heeft willens en wetens onze diploma's misbruikt. Ze moet gewoon voor de rechtbank komen, zodat ze nooit meer iets kan openen.'

De directeur van Dunya Zorggroep ziet dat anders en wast haar handen in onschuld. 'Bizim Zorg was de hoofdaannemer van Papule Zorg en daarom moesten zij alle gegevens van de medewerkers hebben. Die gegevens zijn door Bizim Zorg gebruikt voor declaraties. Toen Menzis dat ontdekte, vielen ze door de mand', aldus Kocer. Dunya Zorggroep en Papule Zorg, bedrijven onder dezelfde vlag, zou volgens haar niets te verwijten vallen.

Diplomafraude levensgevaarlijk

Overeind staat dat de twee medewerkers enkel voor de bedrijven van Kocer hebben gewerkt. Vervolgens zijn de diploma's gebruikt voor declaraties waarvoor ze nooit gebruikt hadden mogen worden. De werkelijke zorg is mogelijk verleend door ongediplomeerden.

Diplomafraude is zeldzaam, maar komt voor, zegt Joeri Veen van Menzis. 'Er wordt gedaan alsof er gediplomeerd personeel is ingezet, terwijl dat niet het geval is. Dat is goedkoper voor de zorginstantie, maar levensgevaarlijk voor patiënten. Je laat iemand die geen cardioloog is ook geen hartoperatie doen', stelt Veen.

Niet alleen voor patiënten kan diplomafraude desastreus zijn, ook voor medewerkers heeft het grote consequenties. De namen van Milou en Emma zitten immers bij de declaraties, terwijl ze die zorg nooit hebben geleverd. Als het misgaat zijn ze verantwoordelijk. 'Dan moet ik gaan uitleggen dat ik het niet ben geweest. Ik kan mijn BIG-registratie kwijtraken', zegt Milou.

Geen gevolgen

Emma en Milou zijn naar de politie gestapt en hebben aangifte gedaan van identiteitsfraude. Met hun aangiftes is tot nu toe niets gebeurd. De twee hopen dat er bijna vier jaar na de fraude alsnog iets gaat gebeuren. Ze houden de directeur van Dunya Zorggroep verantwoordelijk, aangezien alleen zij de diploma's van de medewerkers in haar bezit had.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil ondanks de ernst slechts summier reageren op de situatie bij Dunya Zorggroep. 'Wij zijn met Dunya Zorggroep in gesprek over de borging van de kwaliteit van zorg op locatie Arnhem. Het is te vroeg om daar nu op in te gaan', stelt een woordvoerder.

'Wij hebben pas in 2019 signalen ontvangen over het tekort aan bevoegd en bekwaam personeel binnen Dunya Zorggroep.' Ondanks de fraudezaak uit 2015, maatregelen van Menzis sinds 2018 en een EVR-registratie.

Milou en Emma hebben er in ieder geval een wijze les uit getrokken. 'Ik geef nooit zomaar mijn diploma meer af, of zet er kopie op', besluit Emma.

