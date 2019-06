Jazeker, het weekend is weer begonnen! Dit zijn de leukste uittips van Esther

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Drakenbootfestival in Apeldoorn

In Apeldoorn wordt dit weekend weer het Drakenbootfestival gehouden. Op het kanaal worden op zaterdag en zondag races gehouden met drakenboten. Ook zijn er verschillende muziek- en theateroptredens en kinderen kunnen zich vermaken in Drakenland. Het festival is gratis te bezoeken.

Go Short kortste nacht

Het festival voor de korte film Go Short maakt deze zomer voor even de oversteek naar Arnhem. Samen met Gelders DOEK en Focus Arnhem vieren ze de kortste nacht met meerdere korte films. Vrijdagavond was er al een heel programma, maar zaterdagmiddag en -avond kun je ook nog naar verschillende films. Ook wordt zaterdagavond het Gouden Hert uitgereikt, de prijs voor de beste Gelderse korte film.

Rock 'n rollen met de kinderen in Nijmegen

Gek op rock-'n-roll, bluegrass of rockabilly en heb je ook nog kinderen? Dan is het Kids en Billies Festival zaterdag in Openluchttheater Goffert in Nijmegen iets voor jou. Al meer dan 15 jaar staat het muziekfestival bekend om zijn kindvriendelijke opzet. Naast muziek is er namelijk ook genoeg te doen voor kinderen.

Shoppen en beleven bij Farm & Country Fair

Ook dit jaar wordt op het terrein van de familie Ruesink in Aalten weer de Farm & Countryfair gehouden. Struin langs de honderden stands, luister naar akoestische muziek, doe mee aan een workshop of geniet van lekker eten en drinken. Het festival is op zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur te bezoeken en op zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

ArtEZ Finals

Deze weken kun je kennismaken met de nieuwe lichting kunstenaars, ontwerpers en muzikanten tijdens de ArtEZ Finals. Ook dit jaar studeren er weer honderden studenten af van de ArtEZ Hogeschool en ze willen maar wat graag laten zien wat ze allemaal kunnen. Tot en met juli zijn er meer dan 200 evenementen. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht.

Wil je alvast in de sfeer komen, kijk dan hier de uitzending van UIT met Esther terug:

