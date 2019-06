Annemiek van Vleuten heeft Giro weer als hoofddoel

Van Vleuten had na haar succesvolle voorseizoen met als bekroning winst in Luik-Bastenaken-Luik een hoogtestage in Italië gepland. 'Maar ik ben uitgeweken naar Tenerife. Niet geheel vrijwillig, maar ik zag het weer in de Giro en de weersvoorspelling voor Italië en toen dacht ik dat het beter was om naar Tenerife te gaan. De nummer één succesfactor voor een hoogtestage is namelijk mooi weer. Dus nu voor de derde keer dit jaar Tenerife. Maar verveelt nooit en is heel mooi. Ik had ook goed trainingsgezelschap, met ploegen die op hoogtestage waren in voorbereiding op de Tour. Ook ploegen die me altijd uitnodigen om mee te gaan, dus het heeft allemaal goed uitgepakt.' Annemiek van Vleuten met haar ploeggenote Amanda Spratt

Inmiddels zit de 36-jarige wielrenster toch in Italië. 'Ja, want twee van de tien etappes van de Giro zijn in deze regio. En de tijdrit en de finish op de top van de Gavia. Die ken ik op zich wel goed, die hoefde ik niet per se te verkennen. Maar het was wel leuk om er met mijn ploeggenoten op te rijden. Ik was er nog nooit met sneeuw opgereden. Maar het was supergoed te doen, want we zijn gewoon in korte broek en met korte mouwen omhoog gereden. Het laatste stuk wel door meters sneeuwgang.'

'Maar de tijdrit is fijn om vast verkend te hebben. Dan kan ik op de dag zelf aankomen, je nummer opspelden, warming-up doen en gaan. Dat neemt wat stress weg. Dus ik ga morgen het parcours verkennen en dan overmorgen nog training doen met twee ploeggenoten en ook met Lucinda Brand, die hier ook zit. Ik word altijd heel blij van mijn tijd in Italië, het voelt echt als thuiskomen met de mensen hier in het hotel. Als het weer goed is, is dit echt de beste plek om te zijn.'

Focus op tijdrit bij NK

Over ruim een week is het NK in Ede. 'Ik wil vooral een optimale tijdrit neerzetten. Ik ben wel meer gefocust op de Giro dan op het NK. Maar hoe gaaf is het om in je regenboogpak een wedstrijd te mogen rijden in je eigen achtertuin. Dus dat is zeker een doel.'

'De wegwedstrijd is een gemiste kans voor de organisatie om te laten zien hoe mooi het trainen is in mijn regio. In plaats daarvan een nietszeggend fietsparcours met hele snelle wegen, hele brede wegen waar ik weinig selectiefs aan heb kunnen ontdekken helaas. Er zijn maar twee kleine stukjes waar je even uit het zicht bent: Wageningen-Hoog en in Bennekom. Verder allemaal hele brede smooth asfaltwegen. Maar vijfhonderd hoogtemeters, daar worden sprinters niet bang voor. Dat is helemaal niks in 150 kilometer.' 'Ik sta wel met een ploeggenote aan de start, Moniek Tenniglo, dat is wel tof. We kunnen samen wel een mini-tactiekje maken, want afgelopen jaren heb ik het NK altijd alleen moeten rijden. Normaal gesproken wordt het een tactisch spel, maar als ploegen echt gaan koersen, kan het nog zwaarder worden. Als je goed bent, zijn er altijd kansen. Die rood-wit-blauwe trui blijft mooi, zeker in je eigen achtertuin met veel mensen aan het parcours, dus de motivatie is hoog.'

In topvorm naar Giro

Vorig jaar won Van Vleuten op overtuigende wijze de Giro met ook nog drie etappezeges. 'Ik maak nooit resultaatdoelen, maar procesdoelen Mijn hoofddoel is optimaal voorbereid en in topvorm aan de start van de Giro staan en ik denk dat dat heel goed is gelukt. Daar heb ik alles aan gedaan. Ik maak het winnen van de Giro niet tot doel, omdat je daarbij afhankelijk bent van heel veel andere dingen: de vorm van anderen, wedstrijdverloop en dingen die er gebeuren in de race.'

Annemiek van Vleuten na haar zege vorig jaar