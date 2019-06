Tweede Krajicek Playground opent in Ede Zuid

Aan de Van der Hagenstraat in Ede Zuid openen wethouder Peter de Pater en directeur van Sportservice Ede Ronald ter Hoeven 22 juni een tweede 'Krajicek Playground'. Kinderen met beperkte sportmogelijkheden kunnen daar hun energie kwijt onder begeleiding van een sportinstructeur. De eerste 'Playground' staat in de wijk Veldhuizen.

Een 'Krajicek Playground' is een sportplein in wijken waar de mogelijkheden tot sporten beperkt zijn. In het buitenspeelseizoen is negen uur per week een sportbegeleider aanwezig om onder andere te tennissen, voetballen, basketballen of streethockeyen met de jeugd.

De sportbegeleiders zijn jongeren uit de wijk die een studiebeurs van de Krajicek Foundation krijgen. In ruil voor het betalen van hun opleiding, zetten zij zich voor minimaal honderd uur in op een 'Playground' in eigen buurt. Zij worden ondersteund door de buurtsportcoaches van Sportservice Ede.