Oude IJsselstreek is 1,7 miljoen kwijt aan wachtgeld

De gemeente Oude IJsselstreek komt daarmee volgens het onderzoek op de tweede plaats, achter Lelystad. Dat geld kwam ten goede aan 9 oud-wethouders. Of Oude IJsselstreek ook werkelijk de Gelderse gemeente is die het meest kwijt was aan wachtgeld, is onduidelijk. Een aantal Gelderse gemeentes reageerde niet op de enquête.

EenVandaag vroeg aan alle Nederlandse gemeentes hoeveel geld ze van 2014 tot en met 2018 kwijt waren aan wachtgeld aan oud-wethouders. Bijna 84 procent reageerde op de vragenlijst.

Recht op wachtgeld

Wethouders die vertrekken bij een gemeente hebben recht op wachtgeld, ongeacht de reden van het aftreden, de niet-herbenoeming of het ontslag. Als een wethouder zelf van wachtgeld afziet, direct aansluitend een nieuwe baan vindt of in de gevangenis komt, vervalt het recht op het wachtgeld. Het recht op wachtgeld is maximaal 5 jaar.