Sifan Hassan verbreekt Nederlands record

Ze liep een tijd van 3.55,93 en daarmee was ze zo'n 0,12 seconden sneller dan in 2015. Toen ze het Nederlands record liep in Monaco (3,56,05). Ze werd tweede in haar race.

Teleurstellende Schippers

Dafne Schippers stelde teleur in Rabat. De in Oosterbeek woonachtige atlete was de afgelopen tijd juist in vorm, maar kwam op de 100 meter nu niet verder dan een vijfde plek. Ook haar tijd van 11.32 viel tegen.