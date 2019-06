Parkeeroverlast verziekt sfeer in Kekerdom: 'Dit kan zo niet verdergaan'

door Rob Haverkamp

'Stelletje kuttoeristen'. Dat krijgen bezoekers naar hun hoofd geslingerd die net geparkeerd hebben in Kekerdom om te gaan wandelen in de Millingerwaard. De bedoeling is dat je parkeert op een veldje achter een slagboom die opengaat als je er 3 euro in gooit. Maar hordes toeristen willen dat niet en zetten hun auto overal en nergens in het kleine dorpje aan de dijk.

Agressie

Het parkeerprobleem levert ook gevaarlijke verkeerssituaties op. En ook voor hulpdiensten zorgt het voor problemen. Toen Nol van Heumen onwel werd kon de ambulance niet eens bij zijn huis komen. Hij moest zelf tussen de geparkeerde auto's door naar de ziekenwagen strompelen.

De gratis parkeerplaats van Staatsbosbeheer wordt door veel bezoekers als te ver weg ervaren. De overlast speelt al jaren. De parkeerellende verziekt de sfeer in Kekerdom en veroorzaakt agressie. Getergde inwoners van Kekerdom gaan voor eigen rechter spelen. Als bezoeker je auto in Kekerdom parkeren is niet zonder risico. Auto's worden bekrast of de spiegels ervanaf getrapt.

De gemeente Berg en Dal zoekt met betrokkenen naar een oplossing. Maar dat blijkt nog knap ingewikkeld. 'Emoties lopen hoog op', constateert ook wethouder Sylvia Fleuren. 'Dat kan zo niet verder gaan, dat zie ik zelf ook wel.'

