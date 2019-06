Boogschutters verpletteren wereldrecord in Lichtenvoorde

Het wereldrecord 'indoor recurve handboogschieten' begon zaterdag om 12 uur en duurde tot 12 uur zondagmiddag. Het oude record stond op '37.359' punten, maar is nu opgehoogd naar 39.783.

Erg stuk

Pascal Koolhof: 'In het begin ging het redelijk goed. We hadden er ook lang op geoefend, maar na een uur of acht komt vermoeidheid om de hoek kijken. Gelukkig hadden we goede masseurs en fysiotherapeuten bij ons en geweldige vrijwilligers die ons daardoorheen hebben geslagen. Op een gegeven moment, ik denk zes uur 's ochtends na 18 uur schieten, gingen we allebei echt wel erg stuk. We dachten ook dat we het niet gingen halen, waardoor we de laatste twee uur als een dolle hebben geschoten. De heren uit Engeland mogen opnieuw aan de bak als ze het willen terughalen.'

Mike Reukers: 'Die laatste twee uur voor mij, die extra pijlen schieten, dat is een aanval op je energie en je spieren.Bij een wedstrijd schiet je maximaal 150 pijlen over de hele dag verdeeld. Nu schiet je iets meer in 24 uur. Dus dat is wel veel.'