Bijzondere escaperoom onder water opent deuren in Nijmegen

Het onderwaterhuis met de naam Aquavilla is een omgebouwde zeecontainer die op 18 meter diepte op de bodem van het meer staat. Net als bij meer traditionele escaperooms worden bezoekers in de ruimte opgesloten en moeten ze aan de hand van verschillende puzzels en opdrachten de sleutel verdienen waarmee ze de ruimte kunnen verlaten. Alleen zijn de bezoekers in dit geval dus duikers met perslucht die weer veilig boven water moeten zien te komen. Overigens is de ruimte in het huis zelf wel volledig droog. Er is één in- en uitgang en die is alleen toegankelijk met een duikuitrusting.

Veiligheid deelnemers

Ook snorkelaars aan de oppervlakte van het water en bezoekers vanaf de kant helpen met het oplossen van de opdrachten. Ondertussen wordt vanuit een controleruimte alles in de gaten gehouden en wordt het spel van hieruit ook beïnvloed met het in- en uitschakelen van het licht. Uiteraard houdt personeel ook de veiligheid van de deelnemers in de gaten en is er ook contact via beeld en een intercom.

Duikers gaan het water in naar de escaperoom. Foto: Davy Derksen