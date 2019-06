Zoveelste autobrand in Nijmegen

Voor de tweede keer dit weekend was het zondagochtend raak met een autobrand in Nijmegen. Rond 6.30 uur ging een auto in vlammen op aan de Varenstraat in de wijk Wolfskuil. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandden ook al twee auto's uit aan de Topaasstraat in de wijk Hatert. In ruim een half jaar zijn er nu al tientallen autobranden in Nijmegen geweest.

Een buurtbewoner meldde aan een correspondent van Omroep Gelderland dat hij buiten iets hoorde tikken en dat hij een benzinelucht rook. Kort daarna hoorde hij een knal en zag hij de auto van een buurtgenoot in brand staan. Hij waarschuwde vervolgens andere buren zodat zij op tijd hun auto konden wegzetten.

De brandweer kon niet meer voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Inmiddels zijn er hekken om het voertuig geplaatst en volgt er nog onderzoek. De politie houdt rekening met brandstichting.

Tientallen autobranden

Naast de auto's die dit weekend ook in vlammen opgingen aan de Topaasstraat, waren er eerder deze week in de nacht van maandag op dinsdag ook al op twee verschillende plekken autobranden in Nijmegen. Enkele dagen daar weer voor gingen vier auto's in brand in de wijk Zwanenveld in Nijmegen. In alle gevallen wordt er rekening met brandstichting gehouden.

De grote hoeveelheden autobranden leidden al langere tijd tot zorgen in de gemeente Nijmegen. De politie zoekt met man en macht naar de dader of daders, maar tast nog altijd in het duister.

Zie ook:

Vlammenzee in Nijmegen: zeven (!) autobranden in één nacht

Meerdere auto's branden uit in Nijmegen

Zoveelste autobrand in Nijmeegse wijk Weezenhof