Oud Achilles speelsters jagen dromen na: 'In Duitsland is het voetbal veel professioneler'

Vijf Gelderse voetbalsters spelen vanaf volgend seizoen voor de Duitse club VFR Warbeyen. Dat is een club in de Niederrheinliga, te vergelijken met onze hoofdklasse. De meiden stromen in bij het opleidingscentrum van de professioneel geleide vereniging. 'Voor mij was dit de beste optie', zegt Remy van der Windt uit Arnhem, die net als vier andere Nederlanders vorig seizoen nog speelde voor Achilles'29.

Ontwikkeling centraal

De club uit Groesbeek kon echter niet blijven voorbestaan vanwege een gebrek aan financiën en werd opgeheven. Daarmee verdween eredivisievoetbal uit Gelderland. 'Zonde', zegt Van der Windt. 'Daarom was dit voor mij de beste optie. Ik kon wel naar wat andere topklassers in de buurt, maar hier staat de ontwikkeling van voetbalsters echt centraal. Natuurlijk, het is even wennen. De taal is anders en die moet je leren, maar het is super leuk. In aanpak is het verschil groot. Het is uiteraard ook een groter land. Meer meiden willen voetballen. Maar het is ook een stuk professioneler dan we gewend waren.'

Vervoer

Er is meer waarom vijf Gelderlanders de overstap maakten. 'Het voordeel bij deze club is dat we ook worden opgehaald en weggebracht', vertelt Mariken Kroon uit Nijmegen. 'Anders zou het voor mij wel erg lastig worden. Als ik in Nederland bij een hogere club zou spelen, zou het langer reizen zijn. Met de trein bijvoorbeeld en ook in de auto doe je er dan al gauw meer dan een uur over. En mijn ouders kunnen me niet altijd wegbrengen.'

Stoer

Danisha Bruins glundert na de uitgebreide presentatie bij VFR Warbeyen die professioneel van opzet was. 'Het is ook best stoer om te vertellen dat je in een ander land speelt', zegt de Arnhemse. 'Het is zeker anders met de taal en de mensen, maar het maakt het ook leuk en spannend.' Kroon: 'We praten een beetje Duits en Nederlanders door elkaar heen. Dan snappen zij het ook wel. En de Duitse meiden spreken ook een beetje Nederlands', lacht de Nijmeegse.