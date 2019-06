Hoogleraar: 'Arnhem schuift miljoenentekort door naar de toekomst'

door Huibert Veth

Om het tekort van 18,7 miljoen euro op te lossen komt het stadsbestuur met een voorstel. Hoogleraar Maarten Allers van de Rijksuniversiteit van Groningen sprak hierover met de gemeenteraad. Allers ziet niet veel grote nieuwe plannen in het voorstel. 'Als je weinig geld hebt kun je weinig nieuwe dingen doen.'

'Eén hand op je rug'

Een deel van de tekorten denkt de gemeente op te vangen door efficiënter te werken, ziet hij. 'Als dat kan, moet je dat natuurlijk altijd doen.'

De rest wordt volgens hem in feite doorgeschoven naar de toekomst. 'Dat betekent dat je in de toekomst minder andere dingen kunt doen. Dat is een keuze.' Een andere optie is om de belastingen te verhogen. 'Maar Arnhem heeft vooraf gezegd dat niet te doen. Dat klinkt natuurlijk heel nobel maar je bindt daarmee wel alvast één hand op je rug.'

Het valt de hoogleraar op dat de gemeente geen taken schrapt. 'Het gaat vooral over wat ze allemaal willen blijven doen', vervolgt Allers. 'Je probeert moeilijke keuzes die de burger raken natuurlijk altijd te vermijden, maar de vraag is of dat nog steeds kan.'

'Uitkrijgen wat je wilt'

De provincie stelt gemeenten verplicht om een 'weerstandsfactor' op peil te houden in de begroting. Dat cijfer laat zien in hoeverre de gemeente in staat is om financiële risico's op te vangen. Afhankelijk van de gekozen berekening kun je hier uitkrijgen wat je wilt, zegt Allers. 'Het idee is goed maar er staat er druk op om zaken op een bepaalde manier weer te geven.' Het stadsbestuur stelt hierbij voor om de rekenregels te veranderen waardoor dit cijfer beter wordt.

'Niet in de stukken'

Volgens Allers is het belangrijk of je de rente en aflossing die je bent aangegaan elk jaar kunt blijven betalen. 'Dat kun je niet zomaar een jaar niet doen.' Maar dat staat volgens hem onvoldoende in dit voorstel.

