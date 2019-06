Marjolein Bastin keert even terug naar Nunspeet

Voortbordurend op het succes van de Marjolein Bastintentoonstelling in het Noord-Veluws Museum wordt in de zomermaanden juli en augustus in het lokaal aan de voorzijde van de Vrije Academie een expositie ingericht met 30 originele aquarellen van Marjolein Bastin.

De aquarellen zijn speciaal geselecteerd rond de thema’s ‘zomer’ en ‘Veluwe’. Hiermee krijgen bezoekers van Nunspeet, met name toeristen, deze zomer nog de gelegenheid van haar unieke werk te genieten. Marjolein Bastin wordt haar hele leven al gegrepen door de schoonheid van de natuur. Zij brengt met haar schitterende tekeningen al meer dan veertig jaar de natuur dichtbij de mensen, onder andere via haar vaste rubriek in het weekblad Libelle. Bastins werk is internationaal bekend geworden, haar wenskaarten gaan de hele wereld over. Ook aan de kinderen is gedacht, speciaal voor hen krijgt het beroemde Vera de Muis huis een plek in het prachtige oude schoolgebouw dat dateert uit 1904.

Zomer-expositie Marjolein Bastin is van dinsdag 2 juli t/m zaterdag 31 augustus 2019 te zien in de Vrije Academie, met toegang aan de Stationslaan 28, Nunspeet. Openingstijden: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 en 17.00 uur. De entree is gratis.

