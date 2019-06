Vragen in Ede over 'onbegrijpelijke' opvang IS-kinderen bij radicale grootouders

De politieke partijen in Ede zitten vol vragen over de opvang van twee IS-kinderen die na hun aankomst in Nederland zijn geplaatst bij hun grootouders, die bij de gemeente te boek staan als geradicaliseerd. De VVD spreekt van een 'onbegrijpelijke situatie'.

Het gaat om twee zoontjes van 1 en 3 jaar oud van een jihadmoeder uit Ede die in januari 2018 terugkeerde uit het kalifaat. De vrouw zit een celstraf uit en de kinderen wonen bij hun grootouders. Volgens het Landelijk Steunpunt Extremisme en de kinderbescherming was daar geen sprake van radicale ideeën.

De gemeente trok toen aan bel omdat er wél sprake zou zijn van radicalisering. Tijdens de rechtszaak tegen de moeder liet het OM weten dat de opa inderdaad was geradicaliseerd. Bij een huiszoeking in 2015 bleek dat hij een IS-poster in de woonkamer had hangen. Ook schreef hij een brief naar een gouverneur van het IS-kalifaat met de wens zich daar te vestigen. Toch wonen de twee kinderen nog steeds bij hun grootouders.

Lees ook: IS-kinderen geplaatst in Ede bij 'geradicaliseerde familie'

'Onbegrijpelijke situatie'

De VVD laat op haar website weten het een 'onbegrijpelijke situatie' te vinden en stelt raadsvragen naar aanleiding van het NRC-artikel. De partij ziet graag op korte termijn een informatieavond voor inwoners van Ede om ontstane onrust weg te nemen. De fractie van Burgerbelangen is 'absoluut niet blij' met het nieuws. 'We hebben de raadsvragen al klaarstaan. Het baart ons enorm veel zorgen dat dit besloten is', vertelt Natasja Peters.

'Kwalijk dat dit kan'

De SGP wil eerst de feiten weten voordat ze een conclusie trekken. 'Wij willen eerst een update van het college afwachten', laat Arnold Versteeg, SGP-raadslid weten. D66-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis wil niet ingaan op de kwestie, 'Wij steunen de lijn van de burgemeester.'

Gabriëlle Hazeleger, fractievoorzitter GemeenteBelangen: 'We waren op de hoogte, maar dit is toch een lichte verrassing. Het feit dat de burgemeester niet gehoord wordt is erg zorgelijk. Hoe ver kunnen we gaan? Het is kwalijk dat dit kan.'

'Veiligheid moet voorop staan'

Volgens Cora Otter, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is het een lastige kwestie omdat de kinderrechter bepaalde afwegingen al gemaakt heeft. 'Wij vinden dat de kinderrechter puur in het belang van het kind moet denken. De veiligheid moet daarbij voorop staan. Deze zaak leert dat er betere samenwerking moet zijn tussen de gemeente en de Kinderbescherming. We moeten juist van elkaars expertise gebruik maken.

Zie ook: