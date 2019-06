Oosterbeekse musical over Tweede Wereldoorlog

De musical is gebaseerd op Hamlet, een verhaal van Shakespeare. Het is een oorlogsdrama in het kader van 75 jaar vrijheid. Één van de acteurs is Imke Cornelissen uit Oosterbeek. 'De hele familie komt uit Oosterbeek, dus het is een soort eer om het te doen en ook om het verhaal levend te houden van de oorlog'. Imke speelt het vriendinnetje van Hamlet, een verpleegster. Acteur Tom Schraven uit Arnhem speelt de rol van Hamlet, die wraak wil nemen omdat zijn vader vermoord is door de bezetter.

Humoristisch stuk

Hamlet geldt als een van de meest duistere stukken van William Shakespeare. Beroemd uit het stuk is de zin 'To be or not to be, that is the question'. Maar Verzet is desondanks geen zwaar stuk. 'Het is niet alleen maar een loodzwaar verhaal. Het is een muzikaal, humoristisch stuk geworden', zegt regisseur Caroline Almekinders. Een koor en orkest brengen nummers van Marco Borsato, Blöf en Peter Maffay ten gehore. De uitverkochte musical wordt opgevoerd voor 1500 toeschouwers.

