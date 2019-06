Opspattende modder en ronkende motoren bij NK Autocross in Oldebroek

Stichting Circuit Oldebroek staat bekend vanwege de jaarlijkse cross voor motoren met zijspan. Dit jaar stond er plotseling een extra evenement op de kalender: een wedstrijd om het NK autocross. 'Het Nederlands Kampioenschap wordt in totaal over zes wedstrijden verreden', vertelt Robert Leferink, bestuurslid van Stichting Circuit Oldebroek. 'Dat wij een van die zes mogen organiseren, is best bijzonder.'

De wedstrijd wordt niet verreden op het bekende motorcross-circuit. 'Die heuvels, dat kunnen de auto's niet aan', lacht Leferink. 'Bovendien mogen we daar maar twee dagen per jaar races organiseren, omdat het gebied de rest van het jaar bedoeld is voor de natuur.' Dus rijden de auto's hun rondjes op een weiland, tegenover het circuit. 'De grond wordt behoorlijk omgeploegd, zeker in de bochten', wijst Leferink. 'Maar dat vindt de boer niet erg. De komende dagen gaan we daarmee aan de slag. Als het goed is, zie je over een paar dagen niet meer dat hier een autocross is geweest.'

Spectaculair

Terwijl Leferink praat, rijden de eerste auto's hun kwalificatierondes. In verschillende categorieën en auto's strijden de crossers voor een plek in de finalerondes. Het levert spectaculaire beelden op: de modder spat in de bochten hoog op, auto's raken elkaar af en toe en er vliegt een motor in de brand. De organisatie houdt alles nauwlettend in de gaten. 'Er staan veel mensen klaar met een brandblusser, om in te grijpen als dat moet. En er hangt een drone in de lucht, die kan zien of iedereen zich aan de regels houdt. Zo niet, dan volgt een schorsing', legt Leferink uit.

Foto: Omroep Gelderland

Uit het hele land

Het spektakel trekt zo'n 3.500 tot 4.000 toeschouwers uit het hele land. Van Friese tongval tot zachte 'g'; alles is te horen. 'Maar wij komen gewoon uit Nunspeet', zegt een vader terwijl hij met zijn zoontje de racende auto's bekijkt. 'Ik ken wat van de coureurs en wilde altijd al eens naar een wedstrijd gaan. Nu zijn ze eindelijk eens in deze regio. Dat is de perfecte kans om te kijken.'

Het is inderdaad de eerste keer dat het NK autocross naar Oldebroek komt. 'We gaan na dit weekend met elkaar evalueren, maar als het goed bevalt, dan willen we dit misschien wel vaker organiseren', zegt Leferink. 'De vrijwilligers en de toeschouwers zijn in elk geval enthousiast.'