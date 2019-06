Dit was de Gelderse Nacht van de Vluchteling

De Nacht van de Vluchteling moet noodhulp opleveren voor ruim 68 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Presentator Daan Hartgers en verslaggever Hans de Herdt spraken voor Zin in Zondag met wandelaars, de organisatie en de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.

De Gelderse tocht startte zaterdagavond in concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen met een motivatiespeech van de Nijmeegse wethouder Grete Visser en Aeham Ahmad. Hij was 'De pianist van Yarmouk' die bekend werd met zijn piano-uitvoeringen te midden van de puinhopen van de stad Jarmuk in 2012 in de burgeroorlog in Syrie.

De route liep langs Watergoed in Valburg (01:50), Boerderij De Buitenplaats in Arnhem (03:00 uur), Monnikenhuize (04:10 uur), Omroep Gelderland (05:20 uur) en finisht bij Stadsvilla Sonsbeek rond 08:00 uur. Daar wachtten zondagmorgen de medailles uit handen van burgemeester Marcouch.

De route liep dwars door het gebouw van Omroep Gelderland. Op de stories van het Instagram account van Omroep Gelderland zie je een sfeerverslag. Hieronder zie je de beelden.

Twee deelnemers schoven ook nog even aan bij Daan Hartgers om in het programma Zin in Zondag een kaarsje aan te steken.

Lopers in Gelderland

In de Gelderse etappe liepen veel deelnemers in teamverband mee, volgens de organisatie 127 teams: verpleegkundigen van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, medewerkers van het Canisius College uit Nijmegen. Ook moeders onder de vlag 'Moms in Actie', allemaal zwanger toen ze elkaar leerden kennen, liepen de Nacht van de Vluchteling.